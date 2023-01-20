Илья Яшин пожаловался на «пытки» эфирами «Соловьев-Live» в СИЗО Яшин пожаловался на ежедневные трансляции передачи Соловьева в камере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший муниципальный депутат Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался на дефицит новостей с воли и эфиры «Соловьев-Live», которые включают в его камере каждый вечер на один час, пишет в Telegram-канале адвокат Вадим Прохоров. По его словам, Яшин сейчас получает всю информацию через письма в системе ФСИН-письмо, а ежевечерние эфиры телеведущего Владимира Соловьева считает «пытками».

Сейчас главная текущая проблема у Ильи – дефицит новостей с воли. По сути, он получает новости через письма в системе ФСИН-письмо. Что касается радио – то оно включается в его камере на один час по вечерам, и передают там неизменно Соловьев-Live! Илья не без иронии полагает, что такое положение с принудительной трансляцией неуклюжей соловьевской пропаганды можно приравнять к пыточным условиям, — пишет Прохоров.

Прохоров уточнил, что сейчас Яшин находится в СИЗО города Ижевска. Запланированный ранее перевод в СИЗО города Глазов в том же регионе пока не состоялся и, возможно, бывший депутат продолжит отбывать срок в столице Удмуртии. Адвокат передал слова благодарности от политика и заявил, что внимание позволяет сохранить здоровье и жизнь человека.

В конце декабря Яшина этапировали из СИЗО-4 Москвы в Ижевск. Ранее Мещанский суд Москвы приговорили его к 8,5 года колонии по статье о распространении фейков о российской армии.