Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору

Отбывающий тюремный срок оппозиционер Алексей Навальный подал иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Об этом говорится в картотеке суда.

Иск зарегистрирован сегодня, 13 сентября. В категории дела указывается, что будет оспариваться решение действий или бездействий органов государственной власти. Суть требований в карточке не указана .

genproc.gov.ru

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что проекты оппозиционера Алексея Навального в России финансировали десятки сотрудников иностранных посольств. По её словам, больше всего пожертвований поступало от посольств США и Германии. Также в финансировании участвовали дипломаты Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. При этом дипломат не уточнила, о каких проектах идёт речь. Другие доказательства финансирования сотрудниками дипмиссий российской оппозиции также не приводятся.

Кроме того, Владимирский областной суд отклонил апелляцию Алексея Навального на решение Октябрьского районного суда Владимира, который признал правомерными действия администрации исправительной колонии № 3. Та запретила адвокатам проносить смартфоны. Сам Навальный на заседание суда не явился.