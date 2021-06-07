Навальный отказался от исков к колонии по поводу цензуры

https://static.news.ru/photo/4897f90c-c76f-11eb-b8cb-96000091f725_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционер Алексей Навальный отозвал два иска к администрации исправительной колонии № 2. Об этом он заявил на заседании Петушинского районного суда Владимирской области, где присутствовал по видеосвязи. На том же заседании выяснилось, что Навальный возвращён из тюремной больницы, где он находился во время 23-дневной голодовки, обратно в ИК-2.

В первом иске Навальный утверждал, что получал в колонии газеты с вырезанными статьями. Представители администрации ИК обвинения в цензуре отрицали. Отказ в претензиях Навальный объяснил тем, что сейчас разбираться в этом вопросе для него не так важно, при этом добавив, что «сейчас мы юридически установили, что никакой цензуры нет».

По сути, мы всего добились, я отказываюсь от иска, — цитирует Навального телеканал «Дождь».

Второй иск касался отказа колонии выдать Навальному Коран, который тот сам взял с собой вместе с личными вещами для дальнейшего изучения. Он пояснял тогда, что взятые им книги проверяют на экстремистское содержание и не отдают ему более месяца. В суде по иску оппозиционер сказал, что от этих претензий он также отказывается, поскольку он уже получил другой экземпляр Корана вместе с другими книгами и колония «упорядочила эту практику».

2 июня суд отказал Навальному в иске к колонии, в котором он требовал снять его с профилактического учёта как склонного к побегу. Он жаловался, что из-за этой пометки в личном деле его каждый час будит сотрудник колонии и снимает на видео, что нарушает его право на восьмичасовой сон, гарантированное всем заключённым. Администрация колонии заявила в суде, что этот статус был присвоен Навальному во время его нахождения в СИЗО, поэтому иск направлен не по адресу.