Навальный дал новое интервью и сравнил себя с Железным Дровосеком

https://static.news.ru/photo/7f1ac3fe-1155-11eb-b535-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Команда Навального/vk.com

Оппозиционер Алексей Навальный дал очередное интервью. На этот раз еженедельнику New Yorker. Рассказывая, как проходит его реабилитация, он сравнил себя с Железным Дровосеком.

Я потерял всякую гибкость. Я как Железный Человек из «Волшебника страны Оз». Сила возвращается быстрее, чем координация и баланс, — рассказал он изданию.

Физиотерапия, вспоминает Навальный, началась с простейших вещей:

Мне пришлось столовой ложкой набрать воду из одного стакана и налить её в другой. Это было чертовски сложно. Мучение было невыносимым, — поделился блогер.

При этом он отмечает, что уже когда смог ходить, начал осознавать себя так же, как и раньше, хотя тело не слушалось его, а «руки и ноги дрожали». Сейчас Навальный уже может совершать длительные прогулки, но многочасовые разговоры, требующие концентрации внимания, даются ему непросто, как и такой обычный процесс, как например, снятие футболки.

Оппозиционер также выразил уверенность в том, что был отравлен именно «Новичком», который, по всей видимости, был на какой-то поверхности, к которой он прикоснулся.

Говорят, если вдохнёшь его, то умрёшь очень быстро, если проглотишь с пищей, — в течение часа. Если прикоснёшься к нему, то это займет около трёх часов. Но никто не знает, где он был. Никто не знает, как эта новая версия «Новичка» действует, — уверен политик.

Навальный также в очередной раз подтвердил, что намерен после выздоровления вернуться в Россию. Сейчас он продолжает лечение в Германии.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

В Евросоюзе заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России, и ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников. Среди них есть и директор ФСБ Александр Бортников. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что отравление Навального организовали сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Оно было совершено с целью запугивания, а не убийства оппозиционера, подчеркнули собеседники газеты, писал NEWS.ru.