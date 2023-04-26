Навальному дали 10 дней на прочтение 196 томов уголовного дела Суд сократил Навальному сроки ознакомления с уголовным делом по экстремизму до 5 мая

Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Алексей Навальный

Судья Басманного районного суда Москвы Евгения Николаева ограничила для политика Алексея Навального сроки ознакомления с уголовным делом о создании экстремистского сообщества до 5 мая, передает корреспондент NEWS.ru из здания суда. До этого сообщалось, что уголовное дело содержит 196 томов. Навального принудительно пытались ознакомить с ними в штрафном изоляторе (ШИЗО).

Удовлетворить ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами дела, — заявила судья.

26 апреля Басманный суд рассматривал ходатайство следствия об ограничении Навального в ознакомлении с материалами дела об экстремизме. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству представителя Следственного комитета.

В ходе заседания Навальный заявил, что в отношении него будет возбуждено новое дело по статье о терроризме. Он рассказал, что обвинение может запросить для него до 30 лет лишения свободы, а дело будет рассматривать военный суд.

Ранее стало известно, что против Навального могут возбудить новое уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) после того, как он попытался выпроводить из своей камеры соседа-бомжа, «доведенного на этот раз до совершенно животного состояния».