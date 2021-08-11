Навальному предъявили новое обвинение

Следствие предъявило оппозиционеру Алексею Навальному новое обвинение. Теперь его обвиняют в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом пишет «Подъём» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения, — сказала она.

Петренко также уточнила, что оппозиционер знал о том, что за участие в таких мероприятиях (несогласованных акциях протеста) предусмотрена административная ответственность. Стоит заметить, что под «организацией» имеется в виду Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией).

По этой статье оппозиционеру грозит до трёх лет колонии.

Ранее адвокат оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев направил во Второй кассационный суд жалобу на замену его подзащитному условного срока по делу «Ив Роше» реальным.