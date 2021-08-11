Адвокат обжаловал замену Навальному условного срока на реальный

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев направил во Второй кассационный суд жалобу на замену его подзащитному условного срока по делу «Ив Роше» реальным. Об этом сообщает ТАСС.

В суде агентству рассказали , что жалоба действительно поступила, но её рассмотрение пока не начато. Решение по ней будет принято после того, как судья изучит его материалы.

Навального арестовали в январе в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение. Московский суд в феврале приговорил его к трём с половиной годам колонии по делу «Ив-Роше», заменив условный срок реальным по причине того, что оппозиционер не отмечался в инспекции ФСИН.

Мосгорсуд признал вердикт законным, однако сократил срок пребывания Навального в колонии до двух с половиной лет. Суд учёл время, проведённое оппозиционером под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Владимира отклонил иск Навального к исправительной колонии № 3. Тот жаловался на то, что его адвокатам не позволяли проносить в исправительное учреждение телефоны и ноутбуки.