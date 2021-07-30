Суд отклонил иск Навального к владимирской колонии

Октябрьский районный суд Владимира отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к исправительной колонии № 3. Истец жаловался, что его адвокатам не позволяли проносить в учреждение технику, передаёт ТАСС.

Такое решение принял судья Максим Игнатович. Адвокат Навального пообещал его оспорить.

Иск был подан 23 июля. Оппозиционер обратился в суд с иском из-за проблем его адвокатов с проносом техники во владимирскую ИК-3, где он лечился. Навальный пожаловался, что сотрудники колонии мешали его защитникам проносить и пользоваться ноутбуками и телефонами. Представители колонии говорили, что юристы сами сдавали технику. Аналогичный иск оппозиционер уже подавал, его отклонили 10 июня.

Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.