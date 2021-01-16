Навальному не дают встретиться с адвокатом

https://static.news.ru/photo/f88df768-5964-11eb-a1c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова уже более часа пытается попасть в УВД подмосковных Химок, где в данный момент находится её подзащитный. Её туда не впускают без объяснения причин.

Адвокат Алексея Ольга Михайлова уже час стоит перед УВД Химок, она предоставила полиции свой ордер и удостоверение. Несмотря на это, они отказываются её пускать. Никаких объяснений не дают, — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

Она подчеркнула, что прошло уже 14 часов, как задержали Навального, при этом ему до сих пор не дали позвонить, не предъявили правовые основы задержания и запрещают передавать еду.

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Как писал NEWS.ru, задержанный в аэропорту Шереметьево Алексей Навальный, 17 января вернувшийся на родину после пятимесячного пребывания в Германии, находится во 2-м отделе полиции Управления МВД России по городскому округу Химки.

Во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заранее заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».