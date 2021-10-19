Навального призвали посадить в карцер за публикацию характеристики из СИЗО

Публикация Алексеем Навальным ориентировки и учётной карточки на себя, которую составили в СИЗО «Матросская тишина», может привести к дисциплинарному взысканию для оппозиционера, поскольку документы предназначены для служебного пользования. Об этом NEWS.ru заявил юрист Илья Ремесло. По его словам, администрация колонии должна жёстко отреагировать на действия Навального и поместить его в карцер на 10 суток за грубое нарушение.

Это документы для служебного пользования, и предоставление доступа к ним сильно нарушило правила отбывания наказания в колонии, поскольку оттуда запрещено что бы то ни было выносить и публиковать такого рода внутренние документы. Здесь может быть дисциплинарное взыскание Навальному, с учётом того, что это, скорее всего, было сделано его адвокатами, — рассказал Ремесло.

Он напомнил, что у оппозиционера в колонии порядка 30 дисциплинарных взысканий и «всё это остаётся безнаказанным».

Реакция на это должна быть жёсткой, необходимо провести внутреннее расследование и поместить, например, Алексея Анатольевича в карцер суток на 10 за грубое нарушение. На мой взгляд, нужно сделать так, — считает юрист.

19 октября оппозиционер опубликовал в Instagram характеристику психологов изолятора «Матросская тишина» и учётную карточку. Он назвал первый документ «величайшим в его жизни политическим напутствием».

Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области по делу «Ив Роше», по которому в 2014 году политик получил 3,5 года лишения свободы условно. Оппозиционер был арестован 18 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Ему изменили условный срок на реальный, поскольку оппозиционер не отмечался в инспекции ФСИН. В тюрьме политик проведёт два года и шесть месяцев, поскольку часть времени он находился под домашним арестом.

18 февраля блогер сообщил, что его поставили на учёт как склонным к побегу, 11 октября этот статус с него был снят, но оппозиционер стал числиться за решёткой как экстремист и террорист.