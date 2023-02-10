Научный отход: чем грозит утечка мозгов из России В стране сворачиваются популярные просветительские проекты, а исследователи ищут работу за рубежом

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Диагностический центр лабораторных исследований

В России прекратил свою работу просветительский проект «Всенаука», бесплатно распространявший научно-популярную литературу. Его кураторы объяснили решение ухудшением международных отношений. Представители научной сферы усмотрели в произошедшем тревожный сигнал. Эксперты утверждают, что учёные массово покидают страну, развитие целого ряда перспективных направлений оказывается под вопросом, а на восстановление интеллектуального капитала могут уйти годы. Впрочем, представители власти призывают не драматизировать ситуацию, утверждая, что «наша наука станет абсолютно самостоятельной и свободной от всех внешних обстоятельств». Подробности — в материале NEWS.ru.

«Смахивает на паранойю»

Учёные и представители научно-популярного сегмента увидели в прекращении работы «Всенауки» опасный знак. В сообщении проекта указывается, что «из-за ухудшения международных отношений многие зарубежные правообладатели отказались работать с Россией, вследствие чего права на часть наших бесплатных книг уже в 2022 году стали недоступны».

Отмечается также, что авторы другой части этих книг были признаны иноагентами, в результате «отечественные издательства научно-популярной литературы, скованные новыми ограничениями и рисками, стали просить нас о прекращении бесплатной раздачи некоторых книг».

Также из-за проблем в экономике стало намного труднее добывать финансирование для продолжения программы «Всенаука». Так, желающих спонсировать просветительские проекты стало гораздо меньше. Например, компания «Яндекс» — один из главных спонсоров проекта — расторгла спонсорский контракт со «Всенаукой». В итоге у инициативы просто не стало денег ни на пролонгацию электронных прав на книги, ни на другую активную деятельность.

Проект существовал с 2019 года, он не только предоставлял бесплатный доступ к книгам, но и занимался, в частности, улучшением научных статей «Википедии», упрощая их для понимания аудитории, а также взаимодействовал с научным сообществом в самых разных сферах.

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По мнению историка, сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина, просветительская работа очень важна для развития науки. Он утверждает, что именно просветительство «создает резервуар, откуда происходит приток новых кадров в научную сферу».

Сегодня государство пытается чинить препоны для развития просветительства, ранее был принят соответствующий закон, который пока, к счастью, не работает. Сейчас и научпоп, и наука сталкиваются с целым комплексом проблем: это и резкое сокращение контактов с зарубежными странами, и проблемы с получением новых изданий, и сложности с авторскими правами. Вносит свою негативную лепту и общее ухудшение экономической ситуации — платёжеспособный спрос падает, — рассказал в беседе с NEWS.ru Кудюкин.

По его мнению, в последнее время появилось множество очень странных законодательных норм. Одна из таких, говорит Кудюкин, заключается в том, что иноагентам запрещается заниматься просветительской деятельностью с несовершеннолетними.

Получается, что если учёный будет рассказывать подросткам про квантовую физику или теорию вероятности, то он чем-то навредит? Это очень смахивает на паранойю законодателей, — возмущается Кудюкин.

По его мнению, в таких условиях и науку, и просветительскую деятельность жду «тяжёлые времена».

Тут стоит напомнить и про законодательное ужесточение правил для просветительской деятельности в стране. Так, в июле 2022 года кабмин утвердил соответствующие правила, ставшие подзаконным актом относительно подписанных ранее президентом Владимиром Путиным поправок в ФЗ «Об образовании». Нововведения, в частности, запрещают проводить просветительскую деятельность людям, имеющим судимость по тяжким преступлениям против личности, общества и государства, НКО, включённым в реестр иноагентов. Также они подразумевают, что просветительская работа может вестись только в учреждениях образования, науки и культуры. А любой человек, который будет приглашён в вуз, школу, библиотеку, парк культуры или музей, чтобы провести там разовое мероприятие, должен обладать как минимум двухлетним опытом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На людей, которые хотят, например, провести одну лекцию, кинопоказ или круглый стол, стали накладываться те же требования, что и на педагогов. Последние обязаны предоставлять работодателю справки об отсутствии судимости и медицинских противопоказаний из наркологического и психдиспансера. Это, по мнению критиков нововведения, создаёт серьёзные бюрократические препоны.

Авторы инициативы считали, что «антироссийские силы» проводят широкий круг пропагандистских мероприятий, которые представлены в виде просветительской деятельности, а новые правила позволят бороться с этими действиями. Однако опрошенные NEWS.ru учёные полагали, что этот шаг «убьёт инициативу» студентов и преподавателей, а также вспоминали предложение Козьмы Пруткова о введении единомыслия в России.

Уезжают лабораториями

Ключевая проблема сегодня — массовый отъезд за рубеж представителей научно-популярного сегмента и научной сферы.

Кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин, ранее сотрудничавший с проектом «Всенаука», рассказал NEWS.ru, что многие его знакомые были вынуждены покинуть РФ.

Уезжают те, кто востребован за рубежом. Например, я знаю несколько лабораторий, которые уже едва ли не в полном составе переехали за границу, либо которые сейчас ищут возможности для этого. Важно и другое: в большом количестве из страны уезжают и студенты, — пояснил Панчин.

Исследователь называет это «ударом по интеллектуальному фонду России», хотя и признаёт: полностью научные мероприятия в России не исчезнут, по-прежнему время от времени будут происходить и научные открытия.

Не думаю, что в России в одночасье исчезнет наука и просветительская деятельность. Однако, вероятно, многие проекты прекратят свое существование. Приходится констатировать, что учёные уезжают за границу, где продолжают заниматься наукой, — объяснил собеседник NEWS.ru.

По словам Панчина, не стоит думать, что все те, кто сегодня уже покинул Россию или думает это сделать, идут легко на подобный шаг. Чаще всего, отмечает он, речь идёт о «тяжёлом вынужденном решении, связанном с тем, что на родине стало меньше перспектив».

Очень многие талантливые люди сегодня расстроены и напуганы, они не понимают, что будет дальше. Кроме того, у них нет гарантий личной безопасности, а правила игры теперь очень быстро меняются. Всё это уже привело к тому, что Россия потеряла огромное количество высококвалифицированных кадров и рискует потерять ещё больше. Ведь у всех разная скорость старта: одни быстро собрались и уехали, другие — копят деньги, третьи — подыскивают место работы за рубежом, — рассказал Панчин.

Фото: Shutterstock Опустевшая лаборатория

При этом, подчеркнул он, российские учёные не сталкиваются с русофобией за границей: «Очень многие находят работу по профессии, им там, как правило, рады, хорошо платят».

Эксперты утверждают, что массовый отъезд научных кадров за рубеж чреват пролонгированными побочными эффектами. Например, если страну покидают ведущие специалисты по генной инженерии, то автоматически встает вопрос: кто будет готовить следующее поколение профессионалов? Фактически люди не просто уезжают сами, они увозят практические навыки и потенциал для обучения будущих специалистов.

Собеседники NEWS.ru не исключают, что некоторые из покинувших страну могут позднее вернуться, однако в этом случае действует давняя формула: чем больше времени человек провел за пределами родной страны, тем меньше шансов, что он вернется обратно.

Свобода от «внешних обстоятельств»

У большинства опрошенных NEWS.ru экспертов неблагоприятные прогнозы о будущем научно-просветительских проектов. По мнению кандидата педагогических наук Леонида Эрштейна, многие проекты в этой сфере продолжат закрываться, поскольку они не могут полноценно развиваться в изоляции.

Нужно понимать, что научное просвещение является одним из мотивов того, почему люди вообще занимаются наукой. Если таких проектов не будет, то молодежь просто не будет идти в научную сферу. Кроме того, это негативно отразится на общем развитии всех людей, — подчеркнул собеседник NEWS.ru

Между тем в России пытаются развивать и финансировать альтернативные проекты, указывает в разговоре с NEWS.ru доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета Дмитрий Назаров.

Общество «Знание» служит аналогичным целям, но его основной формат — форумы и видеолекции известных учёных. За два-три года существования этого проекта сделано многое. В основном он отвечает идеям популяризации науки, но, насколько мне известно, «книжного формата» нет. Это, очевидно, пробел. А значит, его надо также замещать аналогом, — пояснил Назаров.

По его оценкам, удаление любого просветительского блока из повестки для молодёжи не лучшим образом отразится на всём направлении в целом. Однако Назаров призывает не драматизировать ситуацию:

В случае необходимости у нашей страны есть все возможности реализовать аналогичный проект. Это, кстати, может явиться дополнительным фактором проверки качества нашей научной составляющей.

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У представителей власти — иное видение ситуации. Например, сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов считает, что происходящее сегодня идет лишь на пользу отечественным науке и образованию. По его мнению, «наука и образование должны быть вне всякой политики».

Проекты, направленные исключительно на то, чтобы в лёгкой и свободной форме вещать аудитории просветительский контент, не должны находиться под каким-либо давлением ни с одной, ни с другой стороны. Нельзя отрезать одну страну из общего поля деятельности, особенно в научной стезе. Объявление «литературного бойкота» и изъятие прав на использование научных статей — это нелепый и глупый шаг, который показывает Запад с наихудшей стороны, — полагает сенатор.

Гибатдинов указал, что «отечественная наука развивалась и развивается своим чередом вне зависимости от действий недружественных стран». По его мнению, «единственное, к чему приведёт эта изоляция — к тому, что наша наука станет абсолютно самостоятельной и свободной от всех внешних обстоятельств».

Согласно выводам исследования ВШЭ, ещё до 24 февраля 2022 года строить карьеру за рубежом уезжало до 80% перспективных специалистов.