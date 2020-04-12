Научное судно «Академик Александров» передано в Минобороны РФ

https://static.news.ru/photo/ed124d74-7c8a-11ea-8b04-fa163e074e61_660.jpg Судно «Академик Александров» Фото: MIT Russia/Global Look Pess

Океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» перешло в распоряжение Министерства обороны России. Церемония поднятия флага прошла без огласки ещё в марте этого года.

Как сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли, такая «секретность» может быть связана с тем, что корабль построен по заказу Главного управления глубоководных исследований МО РФ.

В пресс-службе центра судоремонта «Звёздочка» также подтвердили, что «Академик Александров» передан военному ведомству.

Ранее NEWS.ru писал, что первый серийный «стелс»-фрегат «Адмирал Касатонов» может быть сдан флоту уже в конце мая — начале июня. На его вооружении стоят ЗРК «Полимент-Редут», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также современные радиотехнические и гидроакустические комплексы.