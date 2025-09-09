Натуральная приправа без химии: готовлю дома — аромат лета в каждой щепотке

Универсальная овощная приправа домашнего приготовления — это натуральная альтернатива магазинным смесям, которая сохраняет аромат и пользу свежих овощей. Сочетание моркови, кабачка, лука и перца создает сбалансированный вкус, подходящий для различных блюд. Такая приправа не содержит усилителей вкуса и консервантов, что делает ее идеальным выбором для здорового питания.

2 моркови, 1 кабачок, 2 луковицы и 2 болгарских перца нарезают тонкими ломтиками. Равномерно распределяют по поддонам дегидратора и сушат при 60 °C в течение 6 часов до полного испарения влаги. Полностью высушенные овощи измельчают в блендере до состояния мелкой крошки, сохраняя небольшие текстурированные кусочки. Добавляют сушеный укроп и петрушку по вкусу.

