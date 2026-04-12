Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 11:30

Натираю имбирь на терке — и в тесто. Дальневосточный кулич с медом — пахнет пряностями и пасхальным утром

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, мед и имбирь — и пеку кулич, в котором переплелись русская традиция и азиатская пряность. Это гениально простое и невероятно вкусное пасхальное угощение, идеальное для тех, кто любит необычные сочетания и согревающие ноты.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий маслянистый мякиш с насыщенным медовым вкусом, согревающей имбирной ноткой и сладкими вкраплениями изюма и засахаренного имбиря.

Для приготовления вам понадобится: для засахаренного имбиря — 120 г имбиря, 100 г сахара, 100 мл воды, щепотка соли; для кулича — 250 г муки, 40 мл меда, 85 мл молока, 85 г сметаны, 15 г сливочного масла, 1 яйцо, 12 г дрожжей, 0,25 ч. л. соли, 0,25 ч. л. молотого имбиря, 30 г изюма, 20 г засахаренного имбиря; для оформления — глазурь, засахаренный имбирь, клюква, цветы фиалки.

Засахаривание имбиря: имбирь нарежьте или натрите на крупной терке, проварите в сахарном сиропе до прозрачности. Для кулича: замесите дрожжевое тесто с медом, молоком, сметаной, маслом, яйцом, солью и имбирем. Добавьте изюм и засахаренный имбирь. Дайте подойти, выпекайте при 180 °С 35–40 минут. Остудите, украсьте глазурью, имбирем, клюквой и фиалками. Этот кулич — настоящее дальневосточное чудо.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
США
3 творожные пасхи на скорую руку! Когда нет времени: готовы всего за час
Семья и жизнь
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Власть
Гости «записываются» ко мне на Пасху за месяц — все ради этого сливочного кулича с абрикосовым соусом
Общество
Торт в кружке за 5 минут — «Блондинка в шоколаде», от которого худеющие делают вид, что не видят
Общество
рецепты
куличи
кулинария
Пасха
Мария Левицкая
М. Левицкая
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.