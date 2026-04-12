Натираю имбирь на терке — и в тесто. Дальневосточный кулич с медом — пахнет пряностями и пасхальным утром

Беру муку, мед и имбирь — и пеку кулич, в котором переплелись русская традиция и азиатская пряность. Это гениально простое и невероятно вкусное пасхальное угощение, идеальное для тех, кто любит необычные сочетания и согревающие ноты.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий маслянистый мякиш с насыщенным медовым вкусом, согревающей имбирной ноткой и сладкими вкраплениями изюма и засахаренного имбиря.

Для приготовления вам понадобится: для засахаренного имбиря — 120 г имбиря, 100 г сахара, 100 мл воды, щепотка соли; для кулича — 250 г муки, 40 мл меда, 85 мл молока, 85 г сметаны, 15 г сливочного масла, 1 яйцо, 12 г дрожжей, 0,25 ч. л. соли, 0,25 ч. л. молотого имбиря, 30 г изюма, 20 г засахаренного имбиря; для оформления — глазурь, засахаренный имбирь, клюква, цветы фиалки.

Засахаривание имбиря: имбирь нарежьте или натрите на крупной терке, проварите в сахарном сиропе до прозрачности. Для кулича: замесите дрожжевое тесто с медом, молоком, сметаной, маслом, яйцом, солью и имбирем. Добавьте изюм и засахаренный имбирь. Дайте подойти, выпекайте при 180 °С 35–40 минут. Остудите, украсьте глазурью, имбирем, клюквой и фиалками. Этот кулич — настоящее дальневосточное чудо.

