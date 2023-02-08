«Наступит коллапс»: чем грозит ужесточение оборота антибиотиков Власти обсуждают возможность запрета свободной продажи антибактериальных препаратов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти намерены ужесточить правила продажи антибиотиков. Сейчас эти препараты должны реализовываться исключительно по рецепту, но на практике такого не происходит. Лекарства свободно отпускаются в любой российской аптеке. О грядущем изменении правил продажи NEWS.ru сообщили источники сразу в двух региональных министерствах здравоохранения. В профильном комитете Госдумы также сообщили о необходимости такого подхода. Парламентарии утверждают, что россияне бесконтрольно принимают антибиотики чуть ли не при любом недомогании. Специалисты предупреждают, что «драконовские меры» рискуют обернуться ещё большими проблемами.

«Резистентность увеличивается»

Специалисты признают: потребление антибактериальных средств стремительно возрастает во всём мире, и Россия здесь отнюдь не исключение.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов заявлял, что ежегодно дополнительные расходы российской системы здравоохранения, связанные с растущей устойчивостью микробов к антибиотикам, составляют минимум 13 млрд рублей. Дело в том, что резистентность делает такие лекарства менее эффективными. В итоге риски неблагоприятных исходов лечения становятся выше. Это означает, что врачам приходится подбирать пациентам альтернативное, иногда значительно более дорогостоящее и длительное лечение.

По данным Минздрава РФ, в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 произошёл рост потребления антибиотиков на 28% в амбулаторном звене.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом сегодня не являются редкостью люди, на которых антибиотики не действуют. Как рассказал NEWS.ru терапевт Павел Смирнов, в его практике всё чаще встречаются такие пациенты. Многие принимают такие препараты по поводу и без него.

На самом деле проблема становится всё более серьёзной. Подобных пациентов мы с коллегами видим довольно часто. Резистентность к антибиотикам увеличивается, причём это имеет под собой вполне реальные основания. <...> Нередко приходится слышать: у человека заболело горло, он забежал в аптеку, купил пачку антибактериального препарата. Такое поведение с точки зрения медицины выглядит чудовищно. К сожалению, обыватели далеко не всегда понимают, что любой антибиотик — это очень серьёзный препарат со множеством побочных эффектов, — пояснил Смирнов.

Очевидно, что такое поведение «усилила» пандемия COVID-19: согласно экспертным оценкам, лидерами по темпам роста потребления стали препараты, которые активно использовались населением и врачами в первую волну глобальной эпидемии. В частности, на азитромицин и левофлоксацин спрос вырос на 200%.

Формально антибиотики в России сегодня должны отпускаться только по рецептам. Такая норма была принята в отечественном законодательстве с 2017 года. Именно тогда отдельными нормативными правовыми актами закрепили отдельный перечень средств, относящихся к группе антибиотиков, которые отпускаются в аптеках только по рекомендации врача.

Подобные нововведения объяснялись бесконтрольным употреблением данных препаратов. Но в реальности законодательные нормы так и не заработали: антибиотики по сей день свободно продаются в российских аптеках. Сейчас, судя по всему, наметился новый поворот в «лекарственной саге».

«Это катастрофа»

Источники NEWS.ru в министерствах здравоохранения сразу двух субъектов РФ сообщили, что на самом высоком уровне вновь обсуждается норма, согласно которой продажа антибиотиков в аптеках будет жёстко контролироваться. Фактически, утверждают они, стоит задача включить «красный свет» бесконтрольной торговле антибактериальными препаратами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Я присутствовал как минимум на трёх крупных совещаниях, где обсуждалась эта проблема. Понятно, что закон в части отпуска антибиотиков населению не работает, и это необходимо менять. Причин тут две: во-первых, антибиотикорезистентность стремительно возрастает, во-вторых, массовые закупки антибиотиков населением приводят к ощутимому дефициту данных лекарственных средств, — рассказал собеседник NEWS.ru.

По его словам, всё идёт к тому, что жёсткие меры, направленные на запрет продажи препаратов данного вида, будут введены в действие в самое ближайшее время.

У специалистов уже есть чёткое понимание, что мы доиграемся. Есть статистика, согласно которой россияне принимают антибактериальные препараты чуть ли не при каждом втором респираторном заболевании. Это катастрофа, — утверждает источник.

То, что соответствующие обсуждения действительно ведутся, подтвердили и в Госдуме. Зампред комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный сообщил NEWS.ru, что бесконтрольный приём антибиотиков приводит к негативным последствиям в части снижения эффективности самих препаратов, формирования резистентных групп микроорганизмов, побочным эффектам от применения без учета противопоказаний.

Поэтому важно, чтобы антибактериальные средства назначались врачом (медицинским работником) и применялись строго по показаниям. С другой стороны, жёсткий рецептурный отпуск антибактериальных средств при отсутствии адекватной доступности медицинской помощи тоже может иметь негативные последствия, — пояснил Куринный.

По словам парламентария, двигаться в этом направлении надо, но «постепенно, анализируя все риски и без перегибов».

С подобной позицией солидарен и сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Игорь Цикорин. По его мнению, необходимо наладить максимально жёсткий контроль за аптеками.

Следует ввести большие штрафы за нарушение правил отпуска препаратов. Иначе есть риск, что на первое место вскоре выйдет смертность от бактерий — многие препараты просто перестают работать. Это проблема не только наша, это проблема и будущих поколений, — уточнил Цикорин.

По словам собеседника NEWS.ru, сформировалась порочная практика, когда россияне сами «назначают» себе антибиотики либо их советуют пациентам в аптеках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет правильно, если мы ужесточим отпуск этих препаратов. Тогда заболевшему человеку придется в любом случае обратиться к врачу, пройти обследования, возможно, сдать анализы, после чего приступить к назначенному специалистом лечению, — отметил Цикорин.

По его данным, в большинстве развитых стран антибактериальные препараты уже давно отпускаются строго по рецепту.

В конце концов, мы же не покупаем себе скальпель, чтобы вырезать аппендицит, — резюмировал эксперт.

«Система здравоохранения остановится»

Очевидно, что проблема бесконтрольного применения антибиотиков требует решения, но главный вопрос — как это будет сделано. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Если наказывать аптеки штрафами, отзывать у них лицензии за свободную продажу рецептурных препаратов, то мы придём к тому, что система здравоохранения остановится. Почему? Да потому что у нас налицо дефицит врачей, причём не только в сельской местности. Львиная доля россиян попросту не сможет попасть к доктору на приём и останется без помощи. Сегодня аптеки подменяют собой выпадающие звенья здравоохранения. Если нарушить эту систему, наступит коллапс, — утверждает Беспалов.

Собеседник NEWS.ru считает важным как можно скорее вводить в действие инструмент электронного рецепта, когда пациент может получить документ в удалённом режиме. Такая практика имеется в целом ряде стран. По мнению Беспалова, подчас даже бесконтрольное применение антибиотиков может быть лучшим решением, чем полное отсутствие нужного препарата.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Принимая решение о продаже антибиотиков только по рецепту, по мнению экспертов, следует задаться как минимум двумя вопросами: готова ли к этому медицинская инфраструктура в РФ и готовы ли к этому пациенты?

Как пояснил NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых, с одной стороны, количество врачей на душу населения в России заметно выше, чем в странах Западной Европы и Северной Америке. И в этих странах, указывает доктор, всё неплохо работает: лекарства отпускаются строго по рецептам, система здравоохранения и аптечный ретейл справляются с этой задачей. Однако там всё это выстраивалось десятилетиями.

Я не уверен, что в России можно сделать аналогично без определённого переходного периода или внедрения дополнительных электронных сервисов. В случае если миллионы наших граждан в один момент неожиданно для себя не смогут купить лекарство без рецепта врача, это может привести к серьёзному общественному недовольству. Это уже не только медицинский, но и политический вопрос, — утверждает Малых.

По его мнению, продажу антибиотиков только по рецепту вводить необходимо, но «с умом». Собеседник NEWS.ru полагает, что следует «законодательно разрешить выписку электронного рецепта на антибиотик на телемедицинской консультации», но для этого не нужно «создавать некую единую федеральную информационную систему за десятки и сотни миллиардов рублей».

Рецепт должен представлять из себя QR-код прямо в приложении, в котором проходила консультация. Точно так же, как это сейчас делается во всех ведущих российских маркетплейсах. Это не позволит полностью исключить неоправданное использование антибиотиков, но заметно снизит этот риск. А также закроет вопрос покупок гражданами сильнодействующих лекарств с запасом. Все же прекрасно видят, что в период роста заболеваемости многие покупают десятки коробок препаратов «на всякий случай», чтобы в домашней аптечке лекарства точно были. В случае с электронным рецептом ни один врач не назначит больному с ангиной 10 пачек амоксиклава, — указал собеседник NEWS.ru.

По оценкам Дмитрия Малых, это позитивно повлияет на доступность лекарств в аптеках, особенно в период ажиотажного спроса.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Результаты проведённого ранее АНО «Диалог» исследования показали, что большинство россиян (59%) уверены в возможности антибиотиков победить вирус, хотя общеизвестно, что данный тип лекарств не предназначен для этого. Опрос также показал, что 95% граждан РФ покупают антибактериальные препараты непосредственно для лечения болезней, 27% — в качестве средства профилактики, а 9% — «про запас».