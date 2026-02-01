Зимняя Олимпиада — 2026
Настоящий турецкий сютлач дома. Молочный, с рисом, а сверху — запеченная шапочка. Просто, изысканно, очень вкусно

Здесь нет шоколада, ягод или ярких акцентов. Весь фокус — в чистоте и глубине трех основных вкусов: сладости молока, нейтральности риса и тепла ванили. Их союз рождает невероятно уютный и гармоничный десерт.

Для десерта тщательно промываю 4–5 столовых ложек круглого риса. Заливаю его в кастрюле двумя стаканами воды и варю на среднем огне до полного выкипания воды. Затем вливаю к рису 800 мл молока, довожу до кипения и варю на медленном огне, пока рис полностью не разварится, около 20–25 минут. В отдельной миске смешиваю 3 столовые ложки кукурузного или картофельного крахмала с 200 мл холодного молока и щепоткой ванильного сахара до однородности. Вливаю эту смесь тонкой струйкой в кастрюлю с рисом, постоянно помешивая. Добавляю 150 граммов сахара. Продолжаю варить на среднем огне, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет до консистенции очень густой сметаны. Разливаю горячий пудинг по порционным керамическим формочкам или в одну большую форму. Ставлю формочки в глубокий противень и аккуратно наливаю в него горячую воду так, чтобы она доходила примерно до половины высоты форм. Отправляю в разогретую до 200°C духовку на 20–25 минут, пока на поверхности не образуется характерная золотисто-коричневая корочка. Достаю, даю полностью остыть при комнатной температуре, затем убираю в холодильник на несколько часов. Подаю холодным, можно украсить молотыми фисташками, корицей или лепестками роз.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

