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Настоящая сказка по всей России: как украсили города перед Новым годом
Общество

Настоящая сказка по всей России: как украсили города перед Новым годом

12:20, 15 декабря 2021
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Улицы, набережные и мосты российских городов поменяли свой повседневный облик. Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и другие города украсили, чтобы порадовать россиян перед наступающим Новым годом.

Световые конструкции и гирлянды развесили практически везде. Архитектурно-художественную подсветку зданий также изменили для создания новогоднего настроения. В каждом городе на площадях установили ёлки, чтобы основные праздничные мероприятия происходили в центре. Во многих местах к ним добавили светящиеся цифры наступающего года — 2022. Самые яркие «наряды» мегаполисов — в галерее NEWS.ru.

Вечерние виды предновогодней Москвы

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Дед Мороз у универмага «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге

Алексей Даничев/РИА Новости

Светодиодный тоннель на Тверском бульваре

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Новогодние гирлянды на Театральном мосту в Санкт-Петербурге

Алексей Даничев/РИА Новости

Дворцовая набережная в Санкт-Петербурге, украшенная к Новому году

Алексей Даничев/РИА Новости

Новогодняя ёлка у Дворца земледельцев в Казани

Максим Богодвид/РИА Новости

Люди прогуливаются напротив Дворца земледельцев в Казани

Максим Богодвид/РИА Новости

Стадион «Краснодар» с вечерней подсветкой и деревья парка, украшенные гирляндами к Новому году

Виталий Тимкив/РИА Новости

Девушка идёт мимо новогодней инсталляции в Казани. На втором плане слева — мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле

Максим Богодвид/РИА Новости

Новогодняя иллюминация на площади Победы в Калининграде

Михаил Голенков/РИА Новости

Новогодняя иллюминация на площади Победы в Калининграде

Михаил Голенков/РИА Новости

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