Настоящая сказка по всей России: как украсили города перед Новым годом

Улицы, набережные и мосты российских городов поменяли свой повседневный облик. Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и другие города украсили, чтобы порадовать россиян перед наступающим Новым годом.
Световые конструкции и гирлянды развесили практически везде. Архитектурно-художественную подсветку зданий также изменили для создания новогоднего настроения. В каждом городе на площадях установили ёлки, чтобы основные праздничные мероприятия происходили в центре. Во многих местах к ним добавили светящиеся цифры наступающего года — 2022. Самые яркие «наряды» мегаполисов — в галерее NEWS.ru.
Вечерние виды предновогодней Москвы
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Дед Мороз у универмага «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге
Алексей Даничев/РИА Новости
Светодиодный тоннель на Тверском бульваре
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Новогодние гирлянды на Театральном мосту в Санкт-Петербурге
Алексей Даничев/РИА Новости
Дворцовая набережная в Санкт-Петербурге, украшенная к Новому году
Алексей Даничев/РИА Новости
Новогодняя ёлка у Дворца земледельцев в Казани
Максим Богодвид/РИА Новости
Люди прогуливаются напротив Дворца земледельцев в Казани
Максим Богодвид/РИА Новости
Стадион «Краснодар» с вечерней подсветкой и деревья парка, украшенные гирляндами к Новому году
Виталий Тимкив/РИА Новости
Девушка идёт мимо новогодней инсталляции в Казани. На втором плане слева — мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле
Максим Богодвид/РИА Новости
Новогодняя иллюминация на площади Победы в Калининграде
Михаил Голенков/РИА Новости
Новогодняя иллюминация на площади Победы в Калининграде
Михаил Голенков/РИА Новости