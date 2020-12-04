«Наша общая награда»: итоги Народного голосования Премии Рунета 2020

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3 декабря 2020 года на церемонии вручения Премии Рунета были подведены итоги Народного голосования: в тройку лидеров вошли блогер Алексей Жидковский (222 646 голосов), ведущая YouTube-шоу «Алена, блин» Алена Жигалова (186 126 голосов) и общественный деятель, журналист Антон Красовский (25 691 голосов).

«В первую очередь я хочу поблагодарить своих подписчиков за то, что голосовали за меня, — это наша общая награда! Сегодня особенно важно сохранять позитивный настрой и делиться друг с другом хорошими эмоциями, заряжать энергией. Я стараюсь быть именно таким блогером для вас, вашей отдушиной. Отдельно хочу поблагодарить Mail.ru Group и всех неравнодушных к проблеме кибербуллинга, с которой, к сожалению, сталкиваются многие. Интернет — это пространство, где не должно быть места травле, негативу и оценочным суждениям. Все мы разные и уникальные, и это не может не радовать», — Алексей Жидковский, блогер.

«Спасибо всем! Эта номинация очень неожиданна для меня, и я рада, что моё шоу получило такое общественное признание, а мои подписчики отдали столько голосов за меня. Когда мы только запускали это шоу, задача была просто попробовать. Но постепенно оно стало набирать миллионы просмотров и набралась эта самая аудитория, которая голосовала за меня и привела к победе. Спасибо друзьям, зрителям, всем, кто ставил лайки, спасибо критикам и хейтерам — всем, кто остался неравнодушен к этому проекту. Это лучшая награда для меня. Спасибо Премии Рунета за то, что отметили!» — Алёна Жигалова, ведущая YouTube-шоу «Алёна, блин».

«В этом году мы впервые разделили Народное голосование на три категории и не прогадали — мы с вами стали свидетелями настоящей борьбы за лидерство, народное признание, голоса пользователей. Здорово в режиме реального времени наблюдать, как номинанты и их аудитории боролись за каждый голос, стремясь к заветной Премии. Мы выражаем особую благодарность всем, кто отдал свой голос за любимую персону, проект и город. Народное голосование Премии Рунета 2020 получилось по-настоящему „народным“, честным и ярким», — оргкомитет Премии Рунета.

Партнёром Народного голосования выступил познавательный интернет-журнал «КТО?ЧТО?ГДЕ?».

О победителях номинации «ЧТО?»: https://www.premiaruneta.ru/news/blagodarya-gruppe-vyzhili-v-karantin-vybrany-proekty-finalisty-naro...

О победителях номинации «ГДЕ?»: https://premiaruneta.ru/news/rostov-na-donu-priznan-it-stolicey-rossii