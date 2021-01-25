Нарколог рассказал о главной вредной привычке российских студентов

https://static.news.ru/photo/effe36f0-5f11-11eb-ae21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный нарколог Московской области Виталий Холдин заявил, что среди российской молодёжи стал модным здоровый образ жизни.

Специалист отметил, что в Подмосковье снижается заболеваемость наркологическими расстройствами. Холдин добавил, что несмотря на появившийся в обществе тренд приверженности идеям здорового образа жизни, многие молодые люди, в том числе студенты, курят.

Меняется способ доставки никотина, сейчас популярны электронные сигареты, но сама привычка не уходит, — сказал нарколог в интервью «Радио 1».

Холдин также рассказал, что студенты, равно как и другие категории населения, в последнее время охладели к алкоголю.

Видна тенденция к снижению [потребления спиртных напитков]. После этих новогодних праздников у нас не было большого наплыва, пациентов с наркологическими расстройствами было меньше, чем в прошлом году, — резюмировал нарколог.

По словам Холдина, риск развития наркологических расстройств зависит от возраста, в котором человек впервые пробует алкоголь. Нарколог в этой связи призвал родителей выстраивать правильную модель общения с ребёнком. В частности, специалист советует не распивать спиртное за столом, где сидят дети.

Избавиться от никотиновой зависимости помогает замена вредной привычки здоровыми. Курение отчасти представляет собой ритуал, который человек привык совершать в определённой обстановке — сразу после пробуждения, приёма пищи или по дороге на работу. В эти моменты следует выпивать стакан воды, съедать яблоко или рассасывать леденец. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дал нарколог и психиатр Алексей Казанцев.