Нарколог рассказал, может ли алкоголизм передаваться по наследству Нарколог Тетюшкин рассказал, что алкоголизм может передаваться по наследству

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врач-нарколог Михаил Тетюшкин рассказал, как наследственность может влиять на развитие вредных зависимостей, в частности, алкоголизма. По его словам, она действительно имеет важную роль, но только в том случае, если человек и без этого регулярно пьет. Об этом он поведал на Youtube-канале «Доктор Утин».

Если мы возьмем двух абсолютно идентичных людей, но у одного наследственность отягощена, у него все родственники алкоголики, а у другого никто из родственников не пьет, и будем регулярно, каждый день их поить алкоголем. Тот, у кого родственники алкоголики, у него алкоголизм разовьется быстрее и скорее всего будет тяжелее, чем у того, у кого наследственность не отягощена, — уверяет нарколог.

Как заявляет врач, на ровном месте алкоголизм при плохой наследственности возникнуть не может, повлиять может лишь частое потребление алкоголя.

Также он отмечает, что данная модель носит сугубо экспериментальный характер, и приключаются обратные случаи, поскольку наличие в семье пьющих людей может негативно сказаться на психике человека.

Бывает и обратная ситуация, когда дети из семьи алкоголиков, которые видели весь этот кошмар на протяжение жизни, имеют категорический блок, неприятие алкоголя ни в каких видах, ни под каким предлогом, — подчеркивает Тетюшкин.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что от вина нужно отказаться людям с заболеваниями нервной системы и нарушением работы головного мозга. Кроме того, содержащиеся в вине органические кислоты при болезнях желудочно-кишечного тракта могут повредить его слизистую, отметила она.