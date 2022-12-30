Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на Новый год Нарколог Скрябин призвал не закусывать алкоголь сладким и не запивать его газировкой

Алкоголь не следует закусывать сладостями — конфетами, шоколадом или тортом, а также запивать газированными напитками, заявил в разговоре с РИА Новости заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. По его словам, употребление этих продуктов задерживает выведение спиртного из организма и приводит к катастрофическому эффекту с нарастанием опьянения.

Не запивайте алкоголь газированными напитками: наличие углекислого газа увеличивает всасываемость и может случиться катастрофический эффект с нарастанием алкогольного опьянения, — сказал Скрябин.

Он напомнил, что еда на новогоднем столе должна быть легкой, однако наличие или отсутствие каких-то закусок или блюд на праздничном столе не повысит защиту организма от токсических эффектов алкоголя. Врач объяснил это тем, что спиртное воздействует на организм человека в зависимости от количества выпитого, и избежать последствий не получится. Кроме того, Скрябин рекомендовал не закусывать алкоголь, а запивать еду.

Нарколог также развенчал популярный миф о «повышении градуса». По его словам, это вредно и потенциально смертельно опасно. Скрябин подчеркнул, что алкоголь «ни при каких условиях» не должен быть «во главе» застолья.

При этом в качестве относительно безопасного варианта медик рекомендовал небольшой бокал сухого вина — выпитый не натощак и при двигательной активности он не нанесет серьезного вреда взрослому здоровому человеку.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, какие люди лучше всего переносят алкоголь и не пьянеют. По ее словам, к этой категории относятся те, кто имеет лишний вес.