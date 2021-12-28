Нарколог назвал лучшую закуску к спиртному на Новый год

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В Новый год лучшей закуской для спиртных напитков является картофельное пюре, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, передаёт ТАСС. По его словам, картофель замедляет процесс всасывания в кровь алкоголя.

Лучшая закуска для алкогольных напитков — картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь, — сказал Брюн.

Он добавил, что спиртные напитки не стоит запивать газировкой, поскольку они усиливают всасываемость алкоголя. Также Брюн не рекомендовал закусывать спиртное сладостями, поскольку они могут усилить интоксикацию организма. Крепкому алкоголю нарколог посоветовал предпочесть лёгкие напитки слабой градусности.

Мой совет очень простой — сухое белое вино меньше всего даёт отрицательных эффектов, — отметил Брюн.

Он подчеркнул, что в праздники следует отдыхать активно — петь, танцевать, проводить время на свежем воздухе и играть в снежки.

Ранее Брюн рассказал, какие блюда помогут справиться с похмельем после новогодней ночи. По его словам, это кефир, некрепкий чай без сахара, капустный рассол и лёгкие белковые бульоны.