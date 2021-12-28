Нарколог назвал главные признаки алкогольной зависимости на ранней стадии

Нарколог назвал главные признаки алкогольной зависимости на ранней стадииНарколог Сараев назвал главные признаки алкогольной зависимости на ранней стадии
Кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал, как выявить алкогольную зависимость на ранней стадии. Предрасположенность можно определить по тому, как человек ведёт себя после вечеринок, где есть доступ к большому количеству алкоголя, приводит совета врача «Общественная служба новостей».
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Если у человека на следующий день очень плохое самочувствие, повышенный уровень интоксикации — повышенное артериальное давление, рвота, тошнота, вялость и тревожное настроение. В этот момент он не находит ничего лучшего, кроме как вышибить клин клином, — пояснил специалист.
Чтобы решить все проблемы одним разом, зависимый человек начинает снова употреблять спиртное. Вынужденный пить каждый день алкоголь, он впадает в «ситуационный обусловленный запой» на несколько дней. И тут уже нужно задуматься, как решать проблему с зависимостью.
Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала перед распитием алкогольных напитков в новогоднюю ночь подготовить организм к застолью: пить больше воды, поужинать лёгкой едой и заранее выпить 30 граммов спиртного.