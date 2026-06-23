Нарезал, сложил слоями, забыл на час. Эта дымляма из индейки — вершина ленивых ужинов

Слои, крышка и час тишины — больше ничего не нужно. Это блюдо рубит наповал простотой: мясо сочное, овощи — кусочками, а ты даже ни разу не помешал.

Ингредиенты

Индейка — 700 г, лук — 2 шт., морковь — 1 шт., картофель — 5 шт., баклажан — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., помидоры — 3 шт., листья капусты — 4 шт., специи для курицы — 1 ст. л., сванская соль — 1 ст. л., паприка — 1 ч. л., вода — 100 мл, зелень — пучок.

Как готовлю

Сначала я выкладываю все слоями: на дно — куски индейки, присыпанные специями для курицы. Сверху — кольца лука, потом морковь, которую щедро посыпаю сванской солью. Дальше — картофель кружками, баклажан с паприкой, болгарский перец, помидоры и финальная крыша из капустных листьев. Вливаю немного воды по стенке кастрюли. Накрываю плотной крышкой и оставляю на среднем огне ровно на час. В конце снимаю капусту, посыпаю зеленью и подаю прямо в кастрюле — гости сами накладывают.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Порадовало, что не нужно ничего мешать: загрузил, включил таймер и пошел по делам. Рекомендую подавать с лепешкой, чтобы макать в ароматный сок, который остается на дне.