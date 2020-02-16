Подозреваемый в нападении на людей в столичном храме Ефим Ефимов рассказал, почему решился на такой поступок. Он отметил, что его не устраивало лицемерие.
Такое объяснение он дал сотрудникам правоохранительных органов,
Ранее настоятель храма Святителя Николая в Басманном районе столицы протоиерей Кирилл Сладков поделился подробностями нападения на храм, писал NEWS.ru. По его словам, в центральный алтарь забежал мужчина. На нём были очки, капюшон, резиновые перчатки. Он слушал музыку через наушники. Мать подозреваемого рассказала, что он был верующим и не состоял на учёте в полиции или у психиатров.
Инцидент произошёл в Басманном районе столицы днём 16 февраля. В результате пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане.
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