https://static.news.ru/photo/13a0d93e-50b6-11ea-bd10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Подозреваемый в нападении на людей в столичном храме Ефим Ефимов рассказал, почему решился на такой поступок. Он отметил, что его не устраивало лицемерие.

Такое объяснение он дал сотрудникам правоохранительных органов, передаёт Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах. Мужчина подчеркнул, что не собирался совершать теракт.

Ранее настоятель храма Святителя Николая в Басманном районе столицы протоиерей Кирилл Сладков поделился подробностями нападения на храм, писал NEWS.ru. По его словам, в центральный алтарь забежал мужчина. На нём были очки, капюшон, резиновые перчатки. Он слушал музыку через наушники. Мать подозреваемого рассказала, что он был верующим и не состоял на учёте в полиции или у психиатров.

Инцидент произошёл в Басманном районе столицы днём 16 февраля. В результате пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане.