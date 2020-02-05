https://static.news.ru/photo/9a5484fa-47e5-11ea-b84b-fa163e074e61_660.jpg Ахад Карабалаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ахада Карабалаева, который в ночь на 6 сентября 2019 года напал на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, отправили в психбольницу по решению суда.

На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Во время нападения Карабалаев несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся. Полицейские задержали мужчину 7 сентября. Им оказался бездомный родом из Средней Азии. Он приехал в Россию на заработки, но остался без денег, документов и жилья. Жил в лесу недалеко от дома Памфиловой. К ней в дом он хотел забраться, чтобы найти какую-нибудь еду. Его обвиняют по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый с проникновением в жилище».

Как ранее писал NEWS.ru, судебная экспертиза признала Карабалаева невменяемым. Уголовное дело было передано в Генпрокуратуру, кроме того, выписано постановление о его принудительном лечении.