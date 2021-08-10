«Нам нечем дышать»: первоклассник попросил Путина о помощи

Первоклассник Владимир Каменев из Красноярска попросил президента России Владимира Путина решить экологические проблемы города. Об этом сообщило издание «Подъём».

Уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Хотим играть на улице, но мамы не разрешают — говорят, что там вредно, — заявил ребёнок в видеообращении.

Отмечается, что мама семилетнего Влaдимира не пустила его гулять из-за смога от лесных пожаров. А когда ребёнок поинтересовался, как решить эту проблему, родители пошутили, что можно обратиться к президенту.

Лесные пожары бушуют в ряде регионов России. В Якутии, например, их не могут потушить более двух недель. Ранее сообщалось, что смог от них накрыл ряд районов Павлодарской области в Казахстане.

Во время визита в Челябинскую область президент Владимир Путин осмотрел с вертолёта районы, пострадавшие от природных пожаров. Главу государства сопровождали губернатор региона Алексей Текслер, руководитель МЧС Евгений Зиничев и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.