Путин с воздуха осмотрел пострадавшие от природных пожаров районы

Во время визита в Челябинскую область президент России Владимир Путин осмотрел с вертолёта районы, пострадавшие от природных пожаров.

Главу государства сопровождали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководитель МЧС Евгений Зиничев и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Затем Путин провёл в аэропорту Магнитогорска совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщается на сайте Кремля.

Также ожидается встреча президента с главой Челябинской области.

На юге Челябинcкой области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировалось три очага леcных пожаров. Огонь прошёл 14 тысяч га, его cмогли потушить 12 июля.

Ранее Путин заявил, что долгая жара и другие погодные явления всегда провоцируют лесные пожары, поэтому этой беды вряд ли можно было бы избежать в 2021 году.