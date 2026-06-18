Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав двух мотострелковых бригад с освобождением населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства в МАКСе. Министр подчеркнул, что в ходе упорных боев на Славянском направлении военнослужащие этих соединений демонстрируют образцы храбрости и самоотверженности.

Он отметил, что российские бойцы решительно громят неонацистов, «не оставляя шансов боевикам киевского режима». По словам главы военного ведомства, воины бригад продолжают славные традиции предков, освободивших мир от фашизма, и проявляют беспримерное мужество в боях за национальные интересы государства.

Особо Белоусов выделил героизм тех защитников, которые отдали свои жизни в ходе боевых действий. Он подчеркнул, что их имена навсегда останутся в памяти как пример безграничной любви к Родине и верности воинскому долгу.

Ранее ВС РФ нанесли удар возмездия по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.