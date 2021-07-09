Найдены тела всех погибших при крушении Ан-26

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На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены останки всех погибших пассажиров и членов экипажа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на санавиацию региона.

Найдены останки, принадлежащие всем находившимся на борту людям. Они будут направлены на экспертизу, — сказали в санавиации.

Кроме того, как пишет РИА Новости, специалисты также нашли второй бортовой самописец.

Ан-26 компании «Камчатские авиалинии», совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. На его борту находились шесть членов экипажа и, по различным данным, от 22 до 26 пассажиров. Все они погибли. На Камчатке объявлен трёхдневный траур.

Ранее на месте трагедии спасатели обнаружили ещё четыре тела. Таким образом, число обнаруженных тел жертв крушения составило 23.