https://static.news.ru/photo/b017e2d0-c231-11e9-aa6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Russian Look

Трёхлетний мальчик, заблудившийся в лесу под Омском и блуждавший там два дня, выписан из-под наблюдения медиков.

Представитель Большереченской районной больницы, где мальчика обследовали специалисты, сообщил, что никаких отклонений в состоянии здоровья у него не обнаружено, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, заблудившегося 13 августа в лесу мальчика искали несколько групп. В их состав вошли сотрудники СКР, МВД и Росгвардии, представители МЧС, кинологи, местные жители и члены общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт».