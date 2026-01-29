Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 15:00

Надоел грибной суп? Готовлю солянку-ассорти: с грибами, маринованными огурчиками и сметаной

Фото: D-NEWS.ru
Надоел грибной суп? Готовлю солянку-ассорти: с грибами, маринованными огурчиками и сметаной. Это душевно простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда, который согреет и порадует.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный грибной бульон с яркой кислинкой от огурцов и томатной пасты, пикантными нотками каперсов и маслин, который завершается ложкой прохладной сметаны.

Для приготовления вам понадобится: 300 г свежих шампиньонов, 150 г маринованных грибов (опята или грузди), 3 маринованных огурца, 1 луковица, 2 ст.л. томатной пасты, 2 л мясного или овощного бульона, 100 г маслин, 1 ст.л. каперсов, соль, перец, сметана, зелень. Лук нарежьте и обжарьте. Добавьте нарезанные свежие грибы, обжаривайте 7-10 минут. Влейте томатную пасту, прогрейте. Переложите в кастрюлю с бульоном, добавьте нарезанные маринованные огурцы и маринованные грибы. Варите 15 минут. За 5 минут до готовности добавьте маслины и каперсы. Подавайте со сметаной и зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

