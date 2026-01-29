Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Как у бабушки: домашние пирожки с картошкой и луком — пышные и мягкие

Домашние пирожки с картошкой: простой рецепт
Даже если вы равнодушны к выпечке, аромат жареного лука и нежного теста заставит вас забыть о диетах. Секрет идеального пирожка прост: тонкое, невесомое тесто и очень много начинки.

Для начала приготовьте идеальную начинку: отварите 800 г очищенного картофеля в подсоленной воде до мягкости. Пока картошка варится, мелко нарежьте 2 крупные луковицы и обжарьте их на 40 г сливочного масла. Слейте воду с картофеля, разомните его в гладкое пюре, добавив обжаренный лук вместе с маслом и щепотку черного молотого перца. Теперь займемся тестом: в миске смешайте 250 мл теплого молока, 1 ст. л. сахара и 7 г сухих дрожжей. Дайте постоять 10 минут, затем добавьте 1 куриное яйцо, 50 г растопленного сливочного масла и постепенно введите 500 граммов просеянной пшеничной муки с 0,5 чайной ложки соли. Замесите мягкое тесто и оставьте его в тепле на 1 час. Сформируйте из подошедшего теста небольшие шарики, раскатайте их в лепешки и щедро выложите остывшую начинку. Плотно защипните края и обжаривайте на сковороде с растительным маслом до румяной корочки или выпекайте в духовке при 180°C около 20–25 минут, предварительно смазав желтком.

  • Совет: чтобы начинка была еще нежнее, добавьте в картофельное пюре 50 г натертого твердого сыра или мелко порубленный свежий укроп.

Капустный пирог-лепешка на сковороде: быстрый и вкусный завтрак.

