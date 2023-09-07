«Надо мной смеются»: украинка пожаловалась на унижения в Израиле Украинка столкнулась с унижениями в израильском аэропорту Бен-Гурион

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Аэропорт имени Бен-Гуриона

Жительница Киева пожаловалась на унизительное отношение со стороны сотрудников аэропорта в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает издание «Украинская правда». По словам девушки, которые приводит РИА Новости, сотрудники смотрели на нее с осуждением и вынуждали долго ждать ответа от паспортного контроля. При этом в конечном счете она получила отказ во въезде в страну.

Украинка утверждает, что она прибыла в Израиль в декабре 2022 года по приглашению друзей. Однако в аэропорту у нее начались проблемы. В частности ее документы долгое время изучали на паспортном контроле. Через некоторое время ее вызвали на собеседование, где задавали вопросы о ее семейном положении и наличии детей. После того как украинка дала отрицательный ответ на эти вопросы, на нее посмотрели с осуждением, после чего отправили в зал ожидания. Девушка пожаловалась, что ей не давали еду и воду.

После этого вызвали на второе собеседование спрашивали зачем я приехала в страну. Сообщили, что мое дело будет рассматривать министр иностранных дел, тогда я поняла, что надо мной смеются, — рассказала украинка.

Спустя три дня ожидания, девушке запретили въезд в Израиль. Ей передали документы о депортации с запретом посещения страны сроком на пять лет. Сотрудники объяснили, что киевлянку подозревают в желании остаться в Израиле и получать социальную помощь.

Как сообщалось ранее, украинская беженка Татьяна оставила своего мужа на родине и уехала вместе с детьми в Финляндию, где познакомилась с местным жителем. Она решила расстаться с супругом спустя почти 30 лет брака. Мужчина признался, что ее решение сильно расстроило его.