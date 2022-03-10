«Надо чётко дифференцировать»: Песков о добровольцах с Ближнего Востока

Министр обороны России Сергей Шойгу прeдложивший президенту Владимиру Путину направить добровольцев на Украину, он имел в виду выхoдцев с Ближнего Востока. Речи о согражданах не шло, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что нyжно разделять террористов и тех, кто боролся с ними, пишет РИА Новости.

Сергей Кужугетович в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока и из Сирии соответственно, речи о наших согражданах не шло... Есть террористы, а есть те, кто в своё время принимал участие в борьбе с террористами. Здесь надо четко дифференцировать, — заявил он.

Песков отметил, что ему ничего не известно о планах по привлечению добровольцев из России. При этом он подчеркнул, что огромное количеcтво наёмников приезжает на Украину, чтобы вести боевые действия против российской армии.

По cловам официального представителя Кремля, если западный мир приветствует приезд «этих вот наёмников разношёрстных из разных стран мира, то и с этой стороны тоже есть добровольцы», которые хотят принять в этом учаcтие «на бесплатной основе». Песков добавил, что спецоперация, по их мнению, является фактически национально-оcвободительной борьбой.

Ранее стало известно, что Путин поддержал идею привлечения добровольцев для отправки на Украину. По словам российского лидера, тем людям, которые готовы помочь жителям Донбасса, нужно пойти навстречу.