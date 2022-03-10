Президент России Владимир Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину. По словам российского лидера, тем людям, которые готовы помочь жителям Донбасса, нужно пойти навстречу, пишет РИА Новости.

Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий, — заявил Путин.

Глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании президента России с постоянными членами Совбеза РФ отметил, что с Ближнего Востока на данный момент зарегистрировано свыше 16 тысяч заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.