Путин поддержал возможность передачи оружия войскам ЛНР и ДНР
Ксения Голуб
Ксения Голуб
11:29, 11 марта 2022
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Глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ выступил с предложением о передаче на вооружение Луганской и Донецкой народных республик средства ПВО, включая ПЗРК, и трофейные Javellin, передаёт ТАСС. Глава государства поддержал предложение министра.
Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик, - сказал Путин.
Шойгу также отметил, что с Ближнего Востока на данный момент зарегистрировано свыше 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР.