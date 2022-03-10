Путин поддержал возможность передачи оружия войскам ЛНР и ДНР

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев призвал запретить Facebook и Instagram в России после того, как эти соцсети разрешили своим пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. По его мнению, эти платформы никогда не были нейтральными по отношению к РФ, пишет РИА Новости.

Маски сброшены. Указанные платформы никогда не были нейтральными, и это плохо само по себе, так как убивает саму идею свободных социальных сетей. Но нынешнее снятие ограничений безнравственно и преступно, —...