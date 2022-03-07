В Пентагоне рассказали о поставках Украине вооружений из 15 стран

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получает вооружения из 15 стран мира. По мнению Министерства обороны США, Киев использует поставки эффективно, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Это не только мы, это ещё 14 других стран. Мы знаем, что эти материалы попадают в руки украинских вооружённых сил, и мы знаем, что они их применяют и применяют достаточно эффективно, — подчеркнул Кирби.

Он уточнил, что Пентагон осуществляет поставки оружия в условиях, когда его нет возможности доставить воздушным путём.

Ранее стало известно, что агентство Reuters сообщило о планах Пентагона направить в Европу ещё 500 военных. Издание ссылается на представителя Минобороны США, который озвучил планы главы ведомства Ллойда Остина. В результате общая численность американских военных в Европе составит порядка 100 тысяч человек.