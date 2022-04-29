Надо было раньше: эксперт счёл запоздалым подорожание мобильной связи в РФ Эксперт Муртазин: мобильная связь в РФ должна была дорожать и раньше

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

После рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о привязке тарифов к инфляции в стране стоимость мобильной связи выросла в среднем на 10%. По словам ведущего аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина, подобный рост можно считать коррекционным, так как государство долгое время сдерживало ценовую политику.

Прямой взаимосвязи между стоимостью рубля и стоимостью связи в России нет. Большая часть расходов операторов номинирована в долларах и в евро, но, если смотреть на последние годы, операторы испытывали давление именно со стороны государства, оно не давало поднимать тарифы, считая это социальной функцией, — сказал Муртазин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что если отслеживать ситуацию с изменениями цен на связь с 2014 года, можно увидеть. что они незначительно изменились для подавляющего числа абонентов. При этом официальная инфляция заметно превышает размер изменения тарифа, «и это было проблемой для всех». Нынешние рекомендации лишь отражают давние запросы российских сотовых операторов.

В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации пэтапной индексации тарифов операторов связи с учётом текущего уровня инфляции. Согласно рекомендациям, изменения тарифов можно считать обоснованными, если уровень изменений соответствует уровню инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

После выхода этих рекомендаций, по данным РИА Новости, российские сотовые операторы пересмотрели стоимость тарифов в среднем на 10%. При этом ряд тарифных линеек был закрыт.

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