Над окном между ванной и кухней в хрущевках все смеялись, а сегодня локти кусаем: вот зачем оно было нужно на самом деле

Маленькое окно над дверью ванной или прямо в кухню — один из самых обсуждаемых «курьёзов» хрущёвок. Сегодня оно кажется странным и нелепым, но в 1950–1960-х это было продуманное и практичное решение, продиктованное временем. Хрущёвки строили не ради комфорта, а ради скорости и экономии. Нужно было срочно расселить миллионы людей из коммуналок и бараков. Ванная комната воспринималась как чисто утилитарное помещение, а каждый метр и каждая деталь имели значение.

Первая функция окна — естественный свет. Электричество тогда экономили, лампы были слабыми, а перебои с подачей — обычным делом. Окно позволяло пользоваться ванной днём без света и не оставаться в полной темноте при отключениях. Вторая и самая важная причина — вентиляция. Вытяжки работали плохо, влажность скапливалась мгновенно, плесень была постоянной проблемой. Окно давало возможность быстро проветрить помещение после купания и снизить сырость. Была и вопрос безопасности. Во многих ванных стояли газовые колонки и старые водонагреватели. Окно служило дополнительным выходом воздуха и позволяло быстрее заметить опасную ситуацию.

Почему окно выходило именно в кухню? Всё просто: ванную и кухню размещали рядом, чтобы удешевить строительство, сократить наружные стены и теплопотери. Эстетика тогда никого не волновала. Со временем появились нормальные вытяжки, стабильное электричество и требования к приватности — и от таких окон отказались. Но сегодня, зная зачем они были нужны, над ними уже не так хочется смеяться.

