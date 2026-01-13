Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:10

Над окном между ванной и кухней в хрущевках все смеялись, а сегодня локти кусаем: вот зачем оно было нужно на самом деле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Маленькое окно над дверью ванной или прямо в кухню — один из самых обсуждаемых «курьёзов» хрущёвок. Сегодня оно кажется странным и нелепым, но в 1950–1960-х это было продуманное и практичное решение, продиктованное временем. Хрущёвки строили не ради комфорта, а ради скорости и экономии. Нужно было срочно расселить миллионы людей из коммуналок и бараков. Ванная комната воспринималась как чисто утилитарное помещение, а каждый метр и каждая деталь имели значение.

Первая функция окна — естественный свет. Электричество тогда экономили, лампы были слабыми, а перебои с подачей — обычным делом. Окно позволяло пользоваться ванной днём без света и не оставаться в полной темноте при отключениях. Вторая и самая важная причина — вентиляция. Вытяжки работали плохо, влажность скапливалась мгновенно, плесень была постоянной проблемой. Окно давало возможность быстро проветрить помещение после купания и снизить сырость. Была и вопрос безопасности. Во многих ванных стояли газовые колонки и старые водонагреватели. Окно служило дополнительным выходом воздуха и позволяло быстрее заметить опасную ситуацию.

Почему окно выходило именно в кухню? Всё просто: ванную и кухню размещали рядом, чтобы удешевить строительство, сократить наружные стены и теплопотери. Эстетика тогда никого не волновала. Со временем появились нормальные вытяжки, стабильное электричество и требования к приватности — и от таких окон отказались. Но сегодня, зная зачем они были нужны, над ними уже не так хочется смеяться.

Ранее мы рассказывали, что в США электрочайников нет вообще. Мы без них жить не можем: вот почему так — ответ неочевиден.

Проверено редакцией
Читайте также
Всего из пачки слоеного теста: чумовая паштел-де-ната — португальское пирожное готовится проще простого
Общество
Всего из пачки слоеного теста: чумовая паштел-де-ната — португальское пирожное готовится проще простого
Подсели на таких кальмаров всей семьей — готовлю с начинкой из грибного скрембла: 30 минут для топ-ужина
Общество
Подсели на таких кальмаров всей семьей — готовлю с начинкой из грибного скрембла: 30 минут для топ-ужина
Забудьте про обычные оладьи! Творожные облака с медом и лимонной цедрой — тают во рту за 10 минут
Общество
Забудьте про обычные оладьи! Творожные облака с медом и лимонной цедрой — тают во рту за 10 минут
В московской хрущевке нашли шашки с тротилом
Москва
В московской хрущевке нашли шашки с тротилом
Кто сейчас для нас Хрущев: чудила или талантливый менеджер?
Россия
Кто сейчас для нас Хрущев: чудила или талантливый менеджер?
хрущевка
ванная
окно
СССР
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.