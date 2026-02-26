Как строили хрущевки в СССР: история, технологии и планировки

Они стали символом целой эпохи — временем надежд, первых отдельных квартир и победы над коммунальным прошлым. Сегодня их называют устаревшим жильем, но полвека назад пятиэтажки, которые в народе окрестили хрущевками, были настоящим прорывом. Их строили тысячами по всей стране, чтобы как можно быстрее дать крышу над головой миллионам людей, уставших от бараков и подвалов. Как и из чего возводили хрущевки и почему они до сих пор стоят — обо всем этом в материале NEWS.ru.

Постановление 1957 года: начало массового жилищного строительства

К середине 1950-х годов Советский Союз столкнулся с острейшей жилищной проблемой. Страна, пережившая разрушительную войну, восстанавливала города, но люди по-прежнему ютились в коммуналках, бараках и подвалах. Нормы жилой площади были чудовищно низкими, а очередь на жилье растягивалась на десятилетия. Ситуацию усугублял высокий прирост населения. Сталинские высотки и добротные дома с высокими потолками и лепниной строились долго и стоили дорого — они не могли решить проблему массово. Нужен был принципиально иной подход: дешево, быстро и много.

Строительство 9-го квартала Новых Черемушек — опытно-показательного микрорайона, возведенного в 1956–1959 годах в Москве, 1958 год Фото: Б. Трепетов/РИА Новости

Переломный момент наступил 31 июля 1957 года, когда вышло знаковое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР». Этот документ стал отправной точкой для целой индустрии. В нем ставилась амбициозная, почти нереальная по тем временам задача — в ближайшие 10–12 лет ликвидировать недостаток жилья для трудящихся. Планы были грандиозными: только к 1960 году предполагалось построить 215 миллионов квадратных метров жилья. Государство сделало ставку на индустриализацию строительства, то есть на возведение домов из крупных заводских блоков и панелей, что позволяло монтировать здания за считаные недели.

Инициатором этого жилищного наступления выступил лично Никита Хрущев. Он не просто дал имя новым домам, но и жестко контролировал процесс удешевления и ускорения строительства. Именно при нем был взят курс на борьбу с «архитектурными излишествами», которыми грешил сталинский ампир. Архитекторов обязали думать не о красоте фасадов, а о функциональности и экономии. Первой экспериментальной площадкой стал 9-й квартал Новых Черемушек в Москве, где обкатывали новые технологии и планировки, а позже сюда даже водили иностранные делегации, демонстрируя успехи советского домостроения.

Почему же остановились именно на пяти этажах? Пятиэтажка — это максимальная высота дома, при которой по строительным нормам того времени можно было не устанавливать лифт и не делать мусоропровод. Отсутствие лифта давало колоссальную экономию средств и времени, что позволяло направить ресурсы на возведение новых квадратных метров. Именно так рождался типовой облик спальных районов по всему Советскому Союзу.

Строительство крупнопанельных жилых домов на западе Москвы, 1960 год Фото: Александр Чепрунов/РИА Новости

Типовые серии: панельные, кирпичные, крупноблочные

Хотя в обиходе все такие дома называют хрущевками, на самом деле существует множество их разновидностей, или типовых серий. Они отличались как по конструкции, так и по материалам. Главной задачей было использовать любые доступные технологии, чтобы ускорить процесс. Все серии можно разделить на три основных типа.

Самыми массовыми и известными стали панельные хрущевки. Технология напоминала сборку конструктора: на стройплощадку привозили готовые железобетонные плиты, из которых быстро монтировали стены и перекрытия. Одной из первых и самых знаменитых серий стала К-7, разработанная под руководством инженера Виталия Лагутенко. Эти дома собирались всего за две недели, хотя качество стыков панелей оставляло желать лучшего, из-за чего они были очень холодными. Другой распространенной панельной серией была 1-464, которую можно узнать по плоской битумной крыше и отсутствию балконов в ранних версиях. Серия 1-335 также была очень популярна, но снискала дурную славу из-за худшей в своем классе теплоизоляции.

Параллельно строились и кирпичные хрущевки. Они считались более престижными, теплыми и долговечными. Наиболее известная кирпичная серия — 1-447. Толщина наружных стен в таких домах могла достигать 51–64 сантиметров, что делало их заметно теплее панельных собратьев. Крыши у них часто делали четырехскатными и покрывали шифером, что придавало им более «классический» вид. В ранних модификациях этой серии высота потолков доходила до 2,7 метра, но позже и ее снизили до стандартных 2,48–2,5 метра. Кирпичные хрущевки строились медленнее панельных, но и срок их службы изначально закладывался больший.

Монтаж блоков жилого дома, 1959 год Фото: И.Фролов/РИА Новости

Существовали и промежуточные варианты — крупноблочные дома. В них стены собирали из крупных бетонных блоков заводского изготовления. Такая технология была переходным этапом от кирпича к панелям. В Ленинграде, например, широко распространена была серия 1-507 с толщиной наружных стен 40 сантиметров, которая по теплофизическим свойствам была ближе к кирпичным домам, но возводилась быстрее. Каждая серия имела свои подвиды и модификации, привязанные к возможностям местных домостроительных комбинатов, поэтому в разных городах можно встретить заметно отличающиеся друг от друга пятиэтажки одной и той же серии.

Особенности планировок: малогабаритность, совмещенные санузлы, окно между кухней и ванной

Внутреннее пространство хрущевок стало настоящим воплощением функционализма, доведенного до крайности. Квартиры проектировались с учетом жестких нормативов, где каждый квадратный метр был на счету. Площадь кухни редко превышала 5–6 квадратных метров, а жилые комнаты в двух- и трехкомнатных квартирах часто делали смежными (проходными), то есть, чтобы попасть в спальню, нужно было идти через общую комнату. Высота потолков составляла всего 2,5 метра, что позволяло экономить на материалах и отоплении.

Одним из самых узнаваемых символов хрущевок стал совмещенный санузел. Ванная и туалет объединялись в одно помещение, что позволяло выиграть пару метров и отказаться от лишней перегородки. В народе даже ходила шутка о том, что Хрущев совместил ванную с туалетом, но пока еще не смог совместить пол с потолком. Ванны в таких квартирах часто ставили «сидячие», укороченные, чтобы поместилась стиральная машина или просто осталось место. Несмотря на все неудобства, для людей, переехавших из бараков и коммуналок, даже такое жилье казалось верхом комфорта — ведь это была их личная, отдельная квартира.

Кухня в квартире жителей Латвийской ССР, 1974 год Фото: Ян Тихонов/РИА Новости

Еще одна странная, на первый взгляд, деталь — небольшое окошко (примерно 40 на 40 сантиметров) между кухней и ванной комнатой. Оно всегда расположено высоко, почти под потолком. Существует несколько версий его появления. Самая распространенная и практичная связана с частыми перебоями в электроснабжении в 1950–1960-е годы. В случае аварии это окошко пропускало свет из кухни в темный санузел, позволяя людям ориентироваться. Другие версии гласят, что окно служило для борьбы с плесенью (хоть какая-то вентиляция), для инсоляции ванной комнаты в качестве борьбы с туберкулезом или для того, чтобы можно было посмотреть, не загорелся ли свет в ванной и не забыл ли кто его выключить.

«Хрущевский холодильник» и другие инженерные решения

Поскольку холодильники в те годы были роскошью и имелись далеко не в каждой семье, инженеры придумали остроумный и простой способ сохранения продуктов. Под подоконником на кухне в кирпичных (и некоторых панельных) хрущевках обустраивалась специальная ниша, которая выходила на улицу. Толщина стены в этом месте была всего в полкирпича, а иногда в задней стенке даже делалось сквозное отверстие для циркуляции воздуха. Зимой температура в этом шкафчике была чуть выше нуля, что позволяло хранить скоропортящиеся продукты — молоко, масло, колбасу, консервы. Этот встроенный шкаф получил народное название «хрущевский холодильник».

Помимо «холодильника», в планировку активно внедряли другие встроенные системы хранения — кладовки и антресоли. В тесных квартирах использовался каждый сантиметр вертикального пространства. Кладовки, пусть и крошечные (около 2–3 квадратных метров), были настоящим спасением для семей, позволяя хранить сезонные вещи, чемоданы, банки с соленьями и инструменты, не загромождая и без того маленькие комнаты. Встроенные шкафы и ниши были неотъемлемой частью проекта и считались отдельными помещениями в плане БТИ. Поэтому их снос сегодня официально считается перепланировкой, требующей согласования.

Антресоль в советской квартире в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Инженерные коммуникации тоже были максимально упрощены. В домах, как правило, отсутствовало горячее водоснабжение (воду грели с помощью газа или титанов), а вентиляция была естественной, приточной. Полы в большинстве хрущевок делали дощатыми на лагах, а пространство между лагами нередко засыпали строительным мусором и песком для шумоизоляции, что создавало проблемы со скрипом и пылью при ремонте. Все эти решения диктовались одной целью: построить максимально дешево, но при этом дать людям крышу над головой и избавить страну от бараков.

Почему хрущевки не снесли до сих пор и что с ними будет

Многие ранние панельные хрущевки, особенно серии К-7 и 1-335, проектировались с весьма скромным сроком службы — около 25–30 лет. Предполагалось, что они станут временным жильем на этапе перехода к коммунизму, после чего их снесут и построят на их месте более современные дома. Однако история распорядилась иначе. Коммунизм не наступил, а люди продолжают жить в этих домах спустя 60, а то и 70 лет. Почему? Во-первых, оказалось, что при надлежащем уходе и капитальных ремонтах железобетонные конструкции могут стоять гораздо дольше расчетных сроков. Во-вторых, снос целых кварталов и переселение миллионов людей — это колоссальные финансовые затраты, которые даже сегодня непросто осилить.

Пятиэтажные дома в одном из районов Москвы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее проблема устаревшего жилого фонда стоит очень остро. Сегодня судьба хрущевок решается по-разному. В Москве с 2017 года реализуется масштабная программа реновации, в рамках которой пятиэтажки первых массовых серий сносят, а на их месте возводят современные многоэтажные дома. Жильцы получают равнозначные или равноценные квартиры в новостройках.

Как бы то ни было, хрущевки останутся в истории как уникальный социальный феномен. Они дали отдельное жилье целым поколениям, сформировали культуру спальных районов и даже воспитали свой особый тип людей, умеющих радоваться малому и ценить свой, пусть и маленький, личный уголок.

