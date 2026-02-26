Зимняя Олимпиада — 2026
Как строили хрущевки в СССР: история, технологии и планировки

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Они стали символом целой эпохи — временем надежд, первых отдельных квартир и победы над коммунальным прошлым. Сегодня их называют устаревшим жильем, но полвека назад пятиэтажки, которые в народе окрестили хрущевками, были настоящим прорывом. Их строили тысячами по всей стране, чтобы как можно быстрее дать крышу над головой миллионам людей, уставших от бараков и подвалов. Как и из чего возводили хрущевки и почему они до сих пор стоят — обо всем этом в материале NEWS.ru.

Постановление 1957 года: начало массового жилищного строительства

К середине 1950-х годов Советский Союз столкнулся с острейшей жилищной проблемой. Страна, пережившая разрушительную войну, восстанавливала города, но люди по-прежнему ютились в коммуналках, бараках и подвалах. Нормы жилой площади были чудовищно низкими, а очередь на жилье растягивалась на десятилетия. Ситуацию усугублял высокий прирост населения. Сталинские высотки и добротные дома с высокими потолками и лепниной строились долго и стоили дорого — они не могли решить проблему массово. Нужен был принципиально иной подход: дешево, быстро и много.

Строительство 9-го квартала Новых Черемушек — опытно-показательного микрорайона, возведенного в 1956–1959 годах в Москве, 1958 год Строительство 9-го квартала Новых Черемушек — опытно-показательного микрорайона, возведенного в 1956–1959 годах в Москве, 1958 год Фото: Б. Трепетов/РИА Новости

Переломный момент наступил 31 июля 1957 года, когда вышло знаковое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР». Этот документ стал отправной точкой для целой индустрии. В нем ставилась амбициозная, почти нереальная по тем временам задача — в ближайшие 10–12 лет ликвидировать недостаток жилья для трудящихся. Планы были грандиозными: только к 1960 году предполагалось построить 215 миллионов квадратных метров жилья. Государство сделало ставку на индустриализацию строительства, то есть на возведение домов из крупных заводских блоков и панелей, что позволяло монтировать здания за считаные недели.

Инициатором этого жилищного наступления выступил лично Никита Хрущев. Он не просто дал имя новым домам, но и жестко контролировал процесс удешевления и ускорения строительства. Именно при нем был взят курс на борьбу с «архитектурными излишествами», которыми грешил сталинский ампир. Архитекторов обязали думать не о красоте фасадов, а о функциональности и экономии. Первой экспериментальной площадкой стал 9-й квартал Новых Черемушек в Москве, где обкатывали новые технологии и планировки, а позже сюда даже водили иностранные делегации, демонстрируя успехи советского домостроения.

Почему же остановились именно на пяти этажах? Пятиэтажка — это максимальная высота дома, при которой по строительным нормам того времени можно было не устанавливать лифт и не делать мусоропровод. Отсутствие лифта давало колоссальную экономию средств и времени, что позволяло направить ресурсы на возведение новых квадратных метров. Именно так рождался типовой облик спальных районов по всему Советскому Союзу.

Строительство крупнопанельных жилых домов на западе Москвы, 1960 год Строительство крупнопанельных жилых домов на западе Москвы, 1960 год Фото: Александр Чепрунов/РИА Новости

Типовые серии: панельные, кирпичные, крупноблочные

Хотя в обиходе все такие дома называют хрущевками, на самом деле существует множество их разновидностей, или типовых серий. Они отличались как по конструкции, так и по материалам. Главной задачей было использовать любые доступные технологии, чтобы ускорить процесс. Все серии можно разделить на три основных типа.

Самыми массовыми и известными стали панельные хрущевки. Технология напоминала сборку конструктора: на стройплощадку привозили готовые железобетонные плиты, из которых быстро монтировали стены и перекрытия. Одной из первых и самых знаменитых серий стала К-7, разработанная под руководством инженера Виталия Лагутенко. Эти дома собирались всего за две недели, хотя качество стыков панелей оставляло желать лучшего, из-за чего они были очень холодными. Другой распространенной панельной серией была 1-464, которую можно узнать по плоской битумной крыше и отсутствию балконов в ранних версиях. Серия 1-335 также была очень популярна, но снискала дурную славу из-за худшей в своем классе теплоизоляции.

Параллельно строились и кирпичные хрущевки. Они считались более престижными, теплыми и долговечными. Наиболее известная кирпичная серия — 1-447. Толщина наружных стен в таких домах могла достигать 51–64 сантиметров, что делало их заметно теплее панельных собратьев. Крыши у них часто делали четырехскатными и покрывали шифером, что придавало им более «классический» вид. В ранних модификациях этой серии высота потолков доходила до 2,7 метра, но позже и ее снизили до стандартных 2,48–2,5 метра. Кирпичные хрущевки строились медленнее панельных, но и срок их службы изначально закладывался больший.

Монтаж блоков жилого дома, 1959 год Монтаж блоков жилого дома, 1959 год Фото: И.Фролов/РИА Новости

Существовали и промежуточные варианты — крупноблочные дома. В них стены собирали из крупных бетонных блоков заводского изготовления. Такая технология была переходным этапом от кирпича к панелям. В Ленинграде, например, широко распространена была серия 1-507 с толщиной наружных стен 40 сантиметров, которая по теплофизическим свойствам была ближе к кирпичным домам, но возводилась быстрее. Каждая серия имела свои подвиды и модификации, привязанные к возможностям местных домостроительных комбинатов, поэтому в разных городах можно встретить заметно отличающиеся друг от друга пятиэтажки одной и той же серии.

Особенности планировок: малогабаритность, совмещенные санузлы, окно между кухней и ванной

Внутреннее пространство хрущевок стало настоящим воплощением функционализма, доведенного до крайности. Квартиры проектировались с учетом жестких нормативов, где каждый квадратный метр был на счету. Площадь кухни редко превышала 5–6 квадратных метров, а жилые комнаты в двух- и трехкомнатных квартирах часто делали смежными (проходными), то есть, чтобы попасть в спальню, нужно было идти через общую комнату. Высота потолков составляла всего 2,5 метра, что позволяло экономить на материалах и отоплении.

Одним из самых узнаваемых символов хрущевок стал совмещенный санузел. Ванная и туалет объединялись в одно помещение, что позволяло выиграть пару метров и отказаться от лишней перегородки. В народе даже ходила шутка о том, что Хрущев совместил ванную с туалетом, но пока еще не смог совместить пол с потолком. Ванны в таких квартирах часто ставили «сидячие», укороченные, чтобы поместилась стиральная машина или просто осталось место. Несмотря на все неудобства, для людей, переехавших из бараков и коммуналок, даже такое жилье казалось верхом комфорта — ведь это была их личная, отдельная квартира.

Кухня в квартире жителей Латвийской ССР, 1974 год Кухня в квартире жителей Латвийской ССР, 1974 год Фото: Ян Тихонов/РИА Новости

Еще одна странная, на первый взгляд, деталь — небольшое окошко (примерно 40 на 40 сантиметров) между кухней и ванной комнатой. Оно всегда расположено высоко, почти под потолком. Существует несколько версий его появления. Самая распространенная и практичная связана с частыми перебоями в электроснабжении в 1950–1960-е годы. В случае аварии это окошко пропускало свет из кухни в темный санузел, позволяя людям ориентироваться. Другие версии гласят, что окно служило для борьбы с плесенью (хоть какая-то вентиляция), для инсоляции ванной комнаты в качестве борьбы с туберкулезом или для того, чтобы можно было посмотреть, не загорелся ли свет в ванной и не забыл ли кто его выключить.

«Хрущевский холодильник» и другие инженерные решения

Поскольку холодильники в те годы были роскошью и имелись далеко не в каждой семье, инженеры придумали остроумный и простой способ сохранения продуктов. Под подоконником на кухне в кирпичных (и некоторых панельных) хрущевках обустраивалась специальная ниша, которая выходила на улицу. Толщина стены в этом месте была всего в полкирпича, а иногда в задней стенке даже делалось сквозное отверстие для циркуляции воздуха. Зимой температура в этом шкафчике была чуть выше нуля, что позволяло хранить скоропортящиеся продукты — молоко, масло, колбасу, консервы. Этот встроенный шкаф получил народное название «хрущевский холодильник».

Помимо «холодильника», в планировку активно внедряли другие встроенные системы хранения — кладовки и антресоли. В тесных квартирах использовался каждый сантиметр вертикального пространства. Кладовки, пусть и крошечные (около 2–3 квадратных метров), были настоящим спасением для семей, позволяя хранить сезонные вещи, чемоданы, банки с соленьями и инструменты, не загромождая и без того маленькие комнаты. Встроенные шкафы и ниши были неотъемлемой частью проекта и считались отдельными помещениями в плане БТИ. Поэтому их снос сегодня официально считается перепланировкой, требующей согласования.

Антресоль в советской квартире в представлении ИИ Антресоль в советской квартире в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Инженерные коммуникации тоже были максимально упрощены. В домах, как правило, отсутствовало горячее водоснабжение (воду грели с помощью газа или титанов), а вентиляция была естественной, приточной. Полы в большинстве хрущевок делали дощатыми на лагах, а пространство между лагами нередко засыпали строительным мусором и песком для шумоизоляции, что создавало проблемы со скрипом и пылью при ремонте. Все эти решения диктовались одной целью: построить максимально дешево, но при этом дать людям крышу над головой и избавить страну от бараков.

Почему хрущевки не снесли до сих пор и что с ними будет

Многие ранние панельные хрущевки, особенно серии К-7 и 1-335, проектировались с весьма скромным сроком службы — около 25–30 лет. Предполагалось, что они станут временным жильем на этапе перехода к коммунизму, после чего их снесут и построят на их месте более современные дома. Однако история распорядилась иначе. Коммунизм не наступил, а люди продолжают жить в этих домах спустя 60, а то и 70 лет. Почему? Во-первых, оказалось, что при надлежащем уходе и капитальных ремонтах железобетонные конструкции могут стоять гораздо дольше расчетных сроков. Во-вторых, снос целых кварталов и переселение миллионов людей — это колоссальные финансовые затраты, которые даже сегодня непросто осилить.

Пятиэтажные дома в одном из районов Москвы Пятиэтажные дома в одном из районов Москвы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее проблема устаревшего жилого фонда стоит очень остро. Сегодня судьба хрущевок решается по-разному. В Москве с 2017 года реализуется масштабная программа реновации, в рамках которой пятиэтажки первых массовых серий сносят, а на их месте возводят современные многоэтажные дома. Жильцы получают равнозначные или равноценные квартиры в новостройках.

Как бы то ни было, хрущевки останутся в истории как уникальный социальный феномен. Они дали отдельное жилье целым поколениям, сформировали культуру спальных районов и даже воспитали свой особый тип людей, умеющих радоваться малому и ценить свой, пусть и маленький, личный уголок.

