ООН: что это за организация, кто входит, генсеки и кандидаты на 2026 год

Изначально Организация Объединенных Наций (ООН) была создана для предотвращения войн, но потом эволюционировала в сложный организм, занимающийся всем спектром гуманитарных и развивающих вопросов.

История создания: от Лиги Наций к Организации Объединенных Наций, устав и цели

Идея создания ООН зародилась как ответ на неудачи Лиги Наций, которая не смогла предотвратить Вторую мировую войну. ООН была основана в 1945 году, и ее Устав, подписанный 26 июня представителями 51 страны, вступил в силу 24 октября того же года. Уникальность организации заключается в универсальности членства: список стран — членов ООН включает 193 государства, что делает ее единственной в мире площадкой, где за одним столом собираются представители практически всей международной общины. Этот универсальный характер является как силой, обеспечивающей легитимность резолюций, так и слабостью, часто приводящей к поиску компромиссов в ущерб решительным действиям.

Инструментом поддержания мира стали миротворческие операции. Первая такая миссия была учреждена в 1948 году для наблюдения за перемирием на Ближнем Востоке. С тех пор под голубыми флагами ООН служили более миллиона человек, а текущие операции финансируются отдельным бюджетом, составляющим миллиарды долларов.

Структура: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, специализированные учреждения

В основе системы лежит Генеральная Ассамблея, которую можно назвать «мировым парламентом». Это пространство для дискуссий, трибуна, с которой можно обратиться к миру. Ее резолюции не имеют обязательной юридической силы.

ООН: что это за организация, кто входит, генсеки и кандидаты на 2026 год Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет Безопасности — это механизм экстренного реагирования. Его главное отличие кроется в праве вводить санкции или санкционировать военные интервенции.

Но ООН — не только политические баталии в Нью-Йорке. В ее структуре существуют также специализированные организации. Например, когда самолет приземляется в аэропорту, его безопасность регулирует Международная организация гражданской авиации. Когда врач объявляет пандемию, это прерогатива Всемирной организации здравоохранения. А ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) следит за сохранением памятников древности, когда политики не могут договориться о границах. Всемирный банк и Международный валютный фонд, формально оставаясь автономными, диктуют правила финансовой игры на планете.

Все генеральные секретари: от Трюгве Ли до Антониу Гутерриша, их вклад

За восемь десятилетий в ООН сменилось девять генеральных секретарей.

Трюгве Ли (1946–1952)

Первый — Трюгве Ли — принял пост в тот момент, когда мир еще дымился от разрывов Второй мировой, но уже втягивался в новую, холодную конфронтацию. На своем посту он пытался остановить конфликты: корейскую войну, кризис в Кашмире, военный конфликт в Индонезии и КНР и многое другое. Но постоянно подвергался критике и подал в отставку в 1952 году.

Даг Хаммаршельд (1953–1961)

Его преемником стал швед Даг Хаммаршельд. Этот интеллектуал и мистик, коллекционировавший живопись и верящий в «невидимые мосты» между людьми, придумал «голубые каски» и разместил их на Синае в 1956 году, превратив ООН из дискуссионного клуба в реальную силу. Хаммаршельд погиб в авиакатастрофе над Конго, летя на переговоры о прекращении огня. Нобелевский комитет дал премию ему посмертно.

У Тан (1961–1971)

Третьим стал У Тан из Мьянмы. Тихий, созерцательный, с мягкими манерами учителя. В октябре 1962 года, когда танки США и СССР смотрели друг на друга через прицелы, именно У Тан курсировал между Белым домом и Кремлем, предлагая формулы компромисса.

Курт Вальдхайм (1972–1981)

Курт Вальдхайм Фото: imago stock&peopleimago stock&people/Global Look Press

Австриец Курт Вальдхайм — фигура самая противоречивая. Десять лет, с 1972 по 1981 год, он занимался титанической работой: налаживал помощь Бангладеш, спасал от голода Сахель, мирил греков с турками на Кипре. Он был трудоголиком, объездившим десятки горячих точек. Но в историю вошел не из-за этого, а из-за «недуга Вальдхайма» — провалов в памяти о своей службе в вермахте на Балканах. Когда в 1986 году, во время его предвыборной кампании, вскрылось, что лейтенант Вальдхайм знал о карательных акциях, мир отвернулся от него. Австрия же, напротив, выбрала президентом.

Хавьер Перес де Куэльяр (1982–1991)

Перуанец Хавьер Перес де Куэльяр был избран на пост в 1982 году. Он выступил посредником в прекращении огня в ирано-иракской войне, содействовал выводу советских войск из Афганистана, обеспечил мирный переход Намибии к независимости. Именно под его руководством ООН успешно провела первое посредничество во внутреннем конфликте (в Сальвадоре) в 1991 году. Начинал с критики «паралича» Совбеза, а завершил срок констатацией «возрождения» организации, превратив ее в эффективный инструмент дипломатии и значительно повысив политический престиж должности генсека.

Бутрос Бутрос-Гали (1992–1996)

Египтянин Бутрос Бутрос-Гали пробыл у власти всего один срок. Говоривший на трех языках и написавший сотню книг, он столкнулся с реальностью 1990-х: Сомали, Руанда, Босния. Выпустил программный документ «Повестка дня для мира», где попытался научить ООН воевать с внутренними конфликтами. Бутрос-Гали не умел кланяться Вашингтону, за что и поплатился: США наложили вето на его переизбрание. Он стал единственным генсеком, которого не пустили на второй срок.

Кофи Аннан (1997–2006)

Ганец Кофи Аннан — африканец с обезоруживающей улыбкой. Он пытался расширить Совет Безопасности, сделать его отражающим реалии XXI века, но споткнулся о нежелание «пятерки» делиться властью. Однако главным в его наследии стал Ирак: Аннан публично назвал вторжение 2003 года незаконным, бросив вызов сверхдержаве. Он не остановил танки, но сохранил лицо международного права. В 2001 году ООН и лично Кофи Аннан получили Нобелевскую премию мира.

Кофи Аннан Фото: Zhao Peng/Xinhua/Global Look Press

Пан Ги Мун (2007–2016)

Его преемник, южнокореец Пан Ги Мун, внешне казался бледной тенью Аннана. Он не давал громких интервью и не спорил с президентами публично. Но именно в его «скучное» десятилетие были приняты Цели устойчивого развития и подписано Парижское соглашение по климату. Он был менеджером, и, возможно, после хаоса нулевых миру нужен был именно спокойный бухгалтер.

Антониу Гутерриш (2017)

Девятый и действующий генсек, португалец Антониу Гутерриш, привнес в ООН опыт работы «на земле». Будучи верховным комиссаром по делам беженцев в разгар сирийского кризиса, он занимался крупнейшими перемещениями населения со времен Второй мировой. Вступив в должность в 2017 году, Гутерриш сделал защиту беженцев и мигрантов главным приоритетом повестки дня, назвав войну главным врагом человечества.

Внутренние механизмы и финансирование: вызовы устойчивости

Организация работает на основе взносов, размер которых определяется шкалой, учитывающей размер валового национального дохода страны. При этом регулярный бюджет, покрывающий основную деятельность, и бюджет миротворческих операций формируются отдельно. Специализированные учреждения, такие как Всемирная продовольственная программа (ВПП) или Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ), существенно зависят от добровольных пожертвований, что делает их уязвимыми к колебаниям глобальной политической и экономической конъюнктуры. Эта финансовая неустойчивость напрямую влияет на способность организации реагировать на кризисы, будь то голод в Южном Судане или массовые перемещения населения из-за военных действий.

Будущее организации: вызовы, критика, реформы и потенциальные кандидаты на пост генсека в 2026 году

30-я Конференция ООН по изменению климата (ноябрь 2025-го) Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во второй половине XX века повестка дня ООН значительно расширилась. В 2000 году была принята Декларация тысячелетия, в которой были указаны восемь целей развития, которые в 2015 году трансформировались в более масштабную и универсальную повестку — 17 целей устойчивого развития (ЦУР). Над этими целями, направленными на ликвидацию нищеты, обеспечение качественного образования, борьбу с изменением климата и сокращение неравенства, решено было усиленно работать до 2030 года. Климатическая тема стала одной из центральных при Антониу Гутеррише. ООН предоставила площадку для переговоров, приведших к принятию исторического Парижского соглашения 2015 года. Секретариат активно использует свой авторитет, чтобы призывать государства и корпорации к более амбициозным обязательствам по сокращению выбросов, позиционируя климатический кризис как угрозу миру и безопасности.

Критика и будущее ООН неразрывно связаны с вопросом ее реформирования. Основная дискуссия вращается вокруг Совета Безопасности, структура которого, по мнению многих, отражает расклад сил 1945 года, а не современные реалии. Предлагается расширить число как постоянных, так и непостоянных членов, чтобы дать больше представительства таким регионам, как Африка, Латинская Америка и Южная Азия. Однако любая реформа Устава требует единогласия всех пяти нынешних постоянных членов, что создает практически непреодолимое препятствие, так как каждый из них опасается ослабления своего влияния. Параллельно идут дебаты о реформе самого Секретариата: упрощении бюрократических процедур, повышении прозрачности, укреплении подотчетности. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш инициировал ряд административных реформ, направленных на децентрализацию полномочий и повышение эффективности. Тем не менее скорость преобразований часто отстает от ожиданий.

Выборы 2026 года: геополитика и процесс отбора

Выборы генерального секретаря — это тонкий дипломатический процесс, где пересекаются интересы региональных групп и постоянных членов Совета Безопасности. Хотя формально кандидаты в генсеки ООН — 2026 могут быть выдвинуты любым государством-членом, неформальное правило региональной ротации играет ключевую роль. После Западной Европы (Гутерриш, Португалия) и до этого Азии (Пан Ги Мун, Южная Корея) логичным может быть выбор кандидата из Восточной Европы — единственной группы, никогда не представленной на этом посту. Однако это правило не закреплено в Уставе, и геополитическая конъюнктура может его пересилить. На данный момент подали заявки три кандидата: глава МИД Бангладеш Тухид Хоссейн, постоянный секретарь кипрского МИД Андреас Какурис, а также постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Ключевым будет то, насколько кандидат сможет заручиться поддержкой всех пяти постоянных членов Совбеза, особенно в условиях углубляющегося глобального раскола. Процесс стал несколько более открытым благодаря введению публичных слушаний с кандидатами в Генеральной Ассамблее, но окончательное решение по-прежнему принимается за закрытыми дверями кабинета Совета Безопасности.

Гуманитарная помощь ООН Фото: Wang Haizhou/XinHua/Global Look Press

Таким образом, ООН — это живой, развивающийся институт, находящийся на перепутье. Она продолжает оказывать гуманитарную помощь, задавать нормы международного права и служить форумом для диалога. Однако ее способность выполнять свою первостепенную функцию — «избавить грядущие поколения от бедствий войны» — зависит от готовности стран — членов ООН, особенно обладающих правом вето, поставить коллективные интересы выше сиюминутных политических выгод. Будущее организации будет определено не только личностью нового генерального секретаря, но и тем, найдет ли мировое сообщество в себе силы для ее глубокой и содержательной модернизации, отвечающей вызовам XXI века.

