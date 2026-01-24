Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Начинка из инжира и вишни для лучшего пирога — готовлю фантастический десерт с нотками карамели

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пирог выглядит и пахнет так, будто его создание требовало часов работы. Секрет в том, что на подготовку уходит не больше 20 минут. Лепка свободная, форма любая, а результат всегда впечатляет и вкусом, и видом.

Для теста смешиваю просеянную муку (350 г) с сахаром (50 г) и щепоткой соли. Добавляю холодное сливочное масло (180 г), нарезанное кубиками, и растираю пальцами или рублю ножом в крошку. Постепенно вливаю холодную воду (100 мл) и быстро замешиваю гладкое тесто. Формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник минимум на 30 минут. Для начинки свежую или размороженную вишню (350 г) смешиваю с сахаром (50 г) и кукурузным крахмалом (30 г). Свежий инжир (3–4 шт.) нарезаю дольками. Охлажденное тесто раскатываю в пласт и выкладываю в форму, формируя бортики. Равномерно распределяю вишню, сверху выкладываю дольки инжира. Начинку сбрызгиваю растопленным сливочным маслом (30 г). Отправляю пирог в разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут, пока тесто не зарумянится, а начинка не станет сочной и густой. Даю пирогу полностью остыть в форме перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

