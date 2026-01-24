В Раде раскрыли нюанс «молодежного» контракта с ВСУ В Раде заявили, что молодежный контракт с ВСУ не дает отсрочки от службы

Украинские граждане в возрасте от 18 до 24 лет, подписавшие «молодежный контракт» с ВСУ, могут быть мобилизованы сразу же после истечения срока договора, сообщил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко. По его словам, эту ситуацию надо изменить, передает украинский «24 канал».

Контракты им сделали, а сейчас нужно было внести в закон норму, что эти люди имеют право на отсрочку. То есть сейчас, если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного, — отметил он.

Ранее стало известно, что российские солдаты ликвидировали важного украинского корректировщика на Краматорско-Славянском направлении. Как уточнил командир разведывательно-штурмового отряда с позывным Журба, задачу выполнил расчет БПЛА бригады «Волки». Ликвидированный боец в течение длительного времени наводил артиллерию и авиацию ВСУ на российские позиции.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле думают о прекращении конфликта на Украине только в контексте достижения собственных целей. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, что Москве в противостоянии с Киевом нужно готовить план Б.