Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 15:35

Чизкейк «Нью-Йорк» стал банальностью. Делаю «Пряную тыкву» — основа из песочного теста, нежная тыквенная начинка и крошка из орехов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чизкейк «Нью-Йорк» стал банальностью. Делаю «Пряную тыкву» — основа из песочного теста, нежная тыквенная начинка со специями и крошка из грецких орехов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для осеннего ужина или праздничного десерта. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая песочная основа, бархатистая и нежная тыквенно-сырная начинка с теплыми нотками корицы и мускатного ореха, завершаемая хрустящей соленой крошкой из грецких орехов.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 200 г песочного печенья, 80 г растопленного сливочного масла; для начинки — 500 г творожного сыра, 300 г тыквенного пюре, 3 яйца, 150 г сахара, 1 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. мускатного ореха; для крошки — 50 г грецких орехов, 1 ст. л. сахара, щепотка соли. Измельчите печенье в крошку, смешайте с маслом, утрамбуйте на дно формы и отправьте в морозилку. Взбейте сыр с сахаром, добавьте тыквенное пюре, яйца по одному и специи. Вылейте начинку на основу. Выпекайте 50–60 минут при 160 °C на водяной бане. Остудите в выключенной духовке. Обжарьте измельченные орехи с сахаром и солью до карамелизации, остудите. Посыпьте крошкой остывший чизкейк перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Тыквенные блины на молоке — тонкие и нежные, с натуральной сладостью: топ для уютной встречи Масленицы
Общество
Тыквенные блины на молоке — тонкие и нежные, с натуральной сладостью: топ для уютной встречи Масленицы
Готовлю тыквенный хлеб на дрожжевом тесте — ароматная выпечка, которая долго не черствеет и пахнет уютом
Общество
Готовлю тыквенный хлеб на дрожжевом тесте — ароматная выпечка, которая долго не черствеет и пахнет уютом
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Семья и жизнь
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Простая творожная запеканка: яркие цукаты внутри
Семья и жизнь
Простая творожная запеканка: яркие цукаты внутри
Медовик наскучил. Пеку «Цитрусово-миндальный» — воздушный бисквит с цедрой, миндальная крошка и легкий лимонный курд
Общество
Медовик наскучил. Пеку «Цитрусово-миндальный» — воздушный бисквит с цедрой, миндальная крошка и легкий лимонный курд
тыква
рецепты
торты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме пообещали жесткий ответ за гибель медиков после атаки ВСУ
Губернатор отреагировал на убийство ВСУ российских медиков
Белый дом предупредил Европу о последствиях «самоубийственной» политики
Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Украину и Европу уличили в подмене главных вопросов на переговорах
В Венеции пытаются продать «проклятый» дворец XV ​​века
Женщина перепутала наушник с таблетками и проглотила его
«Когда это кончится»: Лолиту сокрушила смерть Олейникова
Губернатор рассказал о судьбе медиков после атаки ВСУ на машину скорой
Россияне увидели в небе «два солнца»
«Репатриация золота»: Германии дали дельный совет по США
Депутат опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в России «из вредности»
Треш-блогеру вынесли приговор после экстремального секса в пикапе
Стали известны подробности побега слонихи из самарского цирка
Компания Rolex зарегистрировала два товарных знака в России
Появились новые подробности о блэкауте в Заполярье
Источник рассказал о выборе языка на переговорах в Абу-Даби
Бастрыкин поручил проверить судью из-за оправдательного приговора мигрантам
Кардиолог ответил, из-за чего может оторваться тромб
Стало известно, как умер Олейников
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.