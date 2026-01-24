Чизкейк «Нью-Йорк» стал банальностью. Делаю «Пряную тыкву» — основа из песочного теста, нежная тыквенная начинка и крошка из орехов

Чизкейк «Нью-Йорк» стал банальностью. Делаю «Пряную тыкву» — основа из песочного теста, нежная тыквенная начинка со специями и крошка из грецких орехов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для осеннего ужина или праздничного десерта. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая песочная основа, бархатистая и нежная тыквенно-сырная начинка с теплыми нотками корицы и мускатного ореха, завершаемая хрустящей соленой крошкой из грецких орехов.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 200 г песочного печенья, 80 г растопленного сливочного масла; для начинки — 500 г творожного сыра, 300 г тыквенного пюре, 3 яйца, 150 г сахара, 1 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. мускатного ореха; для крошки — 50 г грецких орехов, 1 ст. л. сахара, щепотка соли. Измельчите печенье в крошку, смешайте с маслом, утрамбуйте на дно формы и отправьте в морозилку. Взбейте сыр с сахаром, добавьте тыквенное пюре, яйца по одному и специи. Вылейте начинку на основу. Выпекайте 50–60 минут при 160 °C на водяной бане. Остудите в выключенной духовке. Обжарьте измельченные орехи с сахаром и солью до карамелизации, остудите. Посыпьте крошкой остывший чизкейк перед подачей.

