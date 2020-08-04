Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов уходит с поста

https://static.news.ru/photo/23f43698-d6e2-11ea-bfa1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шишов Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов уходит в отставку. В СМИ появились несколько версий о причинах ухода Шишова с поста.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», начальника следственного управления отправили на пенсию по выслуге лет и вызвали его на службу из отпуска, чтобы сообщить об отставке.

Как сообщили знакомые с ситуацией источники, одна из версий отставки Шишова — коррупционный скандал в управлении, в котором были замешаны два следователя ФСБ — Алексей Колбов и Сергей Белоусов, которых обвиняют в вымогательстве взятки в размере 65 млн руб. в биткоинах у бывшего гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве, пишет «Коммерсант».

По другой версии, отставка начальника управления связана с несостоявшимся уголовным преследованием следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР Руслана Миниахметова.

Источник издания отметил, что решение об отставке могло быть принято и по совокупности этих факторов. Он подчеркнул, что работа начальника управления и следователей никогда не подвергалась публичной критике на совещаниях, напротив, следствие ФСБ имеет малый процент дел, возвратившихся на доследование или закончившихся оправдательными приговорами.

И. о. начальника СУ назначен Василий Петухов, занимающий пост первого замначальника Управления.

Как писал NEWS.ru ранее, руководство особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области приняло отставку генерального директора Артемия Кызласова, обвиняемого по делу о коррупции, сообщили в компании.