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Начальник скончавшегося конструктора Ил-76 рассказал о его мастерстве

14:23, 17 августа 2021
Начальник скончавшегося конструктора Ил-76 рассказал о его мастерстве Николай Таликов Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Коллеги переживают из-за смерти главного конструктора самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрея Юрасова. Замдиректора ОАО «ИЛ» Николай Таликов рассказал 5-tv.ru о нём.

Он был великолепным человеком и специалистом. О нём только положительные отзывы. Разбирался во всём досконально, и для нас это огромная потеря, — поделился Таликов.

Также он отметил, что авиаконструктор работал в этой сфере уже очень давно. В первое время он был в лётном комплексе, затем дошёл до должности начальника отдела лётных испытаний. В 2006 году Юрасова назначили заместителем главного конструктора по Ил-76, а в 2007-м он стал главным конструктором по данному самолёту. 

Ранее стало известно, что в Москве на шестидесятом году жизни скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. Авиаконструктор ушёл из жизни 16 августа после тяжёлой болезни.

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