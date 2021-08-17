Начальник скончавшегося конструктора Ил-76 рассказал о его мастерстве

Коллеги переживают из-за смерти главного конструктора самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрея Юрасова. Замдиректора ОАО «ИЛ» Николай Таликов рассказал 5-tv.ru о нём.

Он был великолепным человеком и специалистом. О нём только положительные отзывы. Разбирался во всём досконально, и для нас это огромная потеря, — поделился Таликов.

Также он отметил, что авиаконструктор работал в этой сфере уже очень давно. В первое время он был в лётном комплексе, затем дошёл до должности начальника отдела лётных испытаний. В 2006 году Юрасова назначили заместителем главного конструктора по Ил-76, а в 2007-м он стал главным конструктором по данному самолёту.

Ранее стало известно, что в Москве на шестидесятом году жизни скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. Авиаконструктор ушёл из жизни 16 августа после тяжёлой болезни.