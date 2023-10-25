На здании посольства США в Москве появилась надпись «Русские не сдаются»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На здание посольства США в России спроецировали портрет Марии Бутиной и слова «Русские не сдаются» с переводом на английский, сообщает РИА Новости. 25 октября является годовщиной освобождения россиянки из американской тюрьмы.

Бутину арестовали в июле 2018 года в США по обвинениям в «сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом», что вызвало широкий общественный резонанс в России. В апреле 2019 года суд в Вашингтоне приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении, а в конце октября ее депортировали в Россию.

Ранее Бутина в ходе полемики с телеведущим Владимиром Соловьевым предложила сажать в тюрьму родителей за использование их детьми сервисов VPN для обхода возможной блокировки YouTube и просмотра роликов. Первоначально она заявила о необходимости блокировки видеохостинга, на что журналист возразил, что в таком случае «детей мы потеряем», а сами они установят на свои гаджеты VPN-сервисы и продолжат смотреть ролики, как и раньше. После этого Бутина предложила сажать в тюрьму родителей, чьи дети используют VPN, если они не в состоянии их ограничить.