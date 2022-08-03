Госдума примет меры в связи с заявлением Марии Бутиной о тюрьме за VPN Комиссия Госдумы по этике примет меры в связи с заявлениями Марии Бутиной о VPN

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мария Бутина

Комиссия Госдумы по этике примет меры в связи с заявлениями Марии Бутиной о тюремном сроке за использование VPN, заявил NEWS.ru член комиссии Владимир Шаманов. По его словам, заявления Бутиной полностью противоречат букве закона, так как тюремное заключение возможно лишь по решению суда.

Конечно же, данный инцидент надо обсуждать, и наверняка мы приступим к этому вопросу в самое ближайшее время. <...> Будем советоваться с коллегами и решать, что с этим делать, — заявил Шаманов.

Поводом для комментария стали слова депутата Госдумы Марии Бутиной, которая в ходе полемики с телеведущим Владимиром Соловьевым предложила сажать в тюрьму родителей за использование их детьми сервисов VPN для просмотра роликов на YouTube. Первоначально она заявила о необходимости блокировки YouTube, на что Соловьев возразил, что в таком случае «детей мы потеряем», а сами они установят на свои гаджеты VPN-сервисы и продолжат смотреть ролики, как и раньше. После этого Бутина предложила сажать в тюрьму родителей, чьи дети используют VPN, если они не в состоянии ограничить своих детей.

Комментируя заявление в своем Telegram-канале, Бутина отметила, что ее слова были вырваны из контекста, где речь идёт о важности внимания родителей к воспитанию детей. Кроме того, закон о запрете VPN не внесён, не рассматривается и не планируется к внесению.

Ранее стало известно, что Россия заняла второе место в рейтинге стран по количеству загрузок VPN-сервисов за период с марта по июль 2022 года. По данным статистики, только за первые три недели июля сервисы для обхода блокировок были скачаны россиянами более 12 млн раз. Глава АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин заявил, что популярность VPN в России связана с блокировкой различных онлайн-порталов, которая продолжается и по сей день.