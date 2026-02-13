Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 21:35

На завтрак готовлю из творога пирог: можно сделать с вечера, остается вкусным несколько дней

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На завтрак вместо сырников готовлю из творога пирог. Его можно сделать с вечера, остается влажным и вкусным несколько дней. Секрет долгой свежести кроется в высокой влажности творога и особой структуре, которую создает жидкое тесто: при выпечке образуется нежнейший, пористый, но плотный кекс.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, 200 г сахара, 150 г манной крупы, 100 г сметаны, 100 г сливочного масла (растопленного), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин.

Рецепт: творог пробейте блендером до однородности. В миске смешайте творог, яйца, сахар, соль и ванилин. Взбейте миксером на средней скорости до гладкой массы. Добавьте сметану и растопленное масло, перемешайте. Всыпьте манную крупу и разрыхлитель. Тщательно вымешайте тесто — оно будет достаточно жидким. Дайте тесту постоять 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы манка набухла. Разогрейте духовку до 170–180 °C. Форму для выпекания хорошо смажьте маслом и присыпьте манкой. Вылейте тесто в форму. Выпекайте 45–55 минут. Готовность проверяйте зубочисткой — она должна выходить почти сухой. Важно: не открывайте духовку первые 30 минут, чтобы пирог не осел.

Ранее стало известно, как приготовить штрудель из творога и лаваша.

Проверено редакцией
Читайте также
Кекс «День и ночь»: проще домашней выпечки не придумаешь — сделаете тесто за 8 минут
Общество
Кекс «День и ночь»: проще домашней выпечки не придумаешь — сделаете тесто за 8 минут
Уютный домашний фыдджын с рубленым мясом — готовлю на радость семье: а вы и дальше жуйте скучную пиццу
Общество
Уютный домашний фыдджын с рубленым мясом — готовлю на радость семье: а вы и дальше жуйте скучную пиццу
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Общество
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Маковый завиванец — рулет, как улитка, с сочной начинкой и яблоками. Ленивый рецепт без лишних хлопот
Общество
Маковый завиванец — рулет, как улитка, с сочной начинкой и яблоками. Ленивый рецепт без лишних хлопот
пироги
рецепты
завтраки
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Нигерией у пассажирского самолета взорвался двигатель
Молельные комнаты в жилых домах могут попасть под тотальный запрет
Трамп анонсировал визит в латиноамериканскую страну
Зданию Рижского вокзала в Москве подыщут нового хозяина
Трамп раскрыл, что грозит Ирану в случае срыва переговоров
Представителей США уличили в исключении ЕС из переговоров по Украине
Диктатура ИИ, бессмертие, рабство. США идут к технофашизму
В Азербайджане предположили, когда будет подписан договор с Арменией
Захарова отметила подмену понятий в словах Мерца о крахе миропорядка
Силы ПВО лишили «крыльев» 47 украинских дронов за шесть часов
«Никакой политики»: итальянский сноубордист объяснил флаг РФ на шлеме
Костомаров и Домнина, Трусова и Игнатов: красивые пары российского спорта
На Западе увидели тотальное превосходство России над Украиной в авиации
Бузова, трое детей, «продажа» лица: как живет актер Станислав Бондаренко
Трамп пообещал поддержку европейскому лидеру на выборах
В Британии нашли замену Стармеру
Ракетный удар по Белгороду привел к гибели мирных граждан
От чертежа до серийной партии: как запустить сложное производство с нуля
Фигурантов дела Бойко-Великого освободили в суде
Каллас указала на особенность стран Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.