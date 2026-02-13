На завтрак готовлю из творога пирог: можно сделать с вечера, остается вкусным несколько дней

На завтрак вместо сырников готовлю из творога пирог. Его можно сделать с вечера, остается влажным и вкусным несколько дней. Секрет долгой свежести кроется в высокой влажности творога и особой структуре, которую создает жидкое тесто: при выпечке образуется нежнейший, пористый, но плотный кекс.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, 200 г сахара, 150 г манной крупы, 100 г сметаны, 100 г сливочного масла (растопленного), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин.

Рецепт: творог пробейте блендером до однородности. В миске смешайте творог, яйца, сахар, соль и ванилин. Взбейте миксером на средней скорости до гладкой массы. Добавьте сметану и растопленное масло, перемешайте. Всыпьте манную крупу и разрыхлитель. Тщательно вымешайте тесто — оно будет достаточно жидким. Дайте тесту постоять 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы манка набухла. Разогрейте духовку до 170–180 °C. Форму для выпекания хорошо смажьте маслом и присыпьте манкой. Вылейте тесто в форму. Выпекайте 45–55 минут. Готовность проверяйте зубочисткой — она должна выходить почти сухой. Важно: не открывайте духовку первые 30 минут, чтобы пирог не осел.

